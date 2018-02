Stichting 1000 Foto’s organiseert voor fotografen twee informatiemiddagen in februari. “Het werk van professionele fotografen is meer dan de moeite waard en behoort behouden te blijven.”

Dat is waar de Stichting 1000 foto’s zich sterk voor maakt. In de afgelopen decennia hebben vele duizenden Nederlandse fotografen in alle verschillende disciplines prachtig, creatief werk gemaakt. Slechts een klein deel daarvan wordt opgenomen in de verschillende archieven die Nederland rijk is. En van al dat werk zijn bovendien grote delen nog niet niet gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt.

1000fotos.org is de website/beeldbank waarvan iedere professionele fotograaf of zijn of haar erfgenaam gebruik kan maken. Met een maximaal aantal van 1000 foto’s, representatief voor de carrière van de fotograaf. Bij een werkperiode van 40 jaar komt dat ruwweg neer op 25 beelden per jaar, maar vaak is dat aan analoge dia’s niet gemakkelijk of gewoon niet juist vast te stellen. Het gaat vooral ook om het idee dat er – ook – een beeld wordt gegeven van de ontwikkeling van de fotograaf zelf.

1000fotos.org is er voor alle professionele fotografen en/of archieven. Het maakt niet uit of hij reclame, portret, reportage, fotojournalistiek of een andere specialiteit beoefende. Wij kunnen ons voorstellen dat zo’n beeldbank juist bij fotografen vragen oproept. Er wordt al zo vaak misbruik gemaakt van hun werk.

Vandaar dat wij het land in gaan om uit teleggen waarom wij van mening zijn dat dit ‘cultureel erfgoed’ niet verloren mag gaan en wij het toegankelijk willen maken voor de generaties van nu en later. Bovendien geeft dat het werk van alle fotografen samen prachtige tijdsbeelden. Het dagelijks leven, belangrijke producten en opmerkelijke situaties en gebeurtenissen verbeeld door de ogen van de professionele fotograaf.

De tijd dringt. Archieven worden ouder en het analoge filmmateriaal verslechtert. Vaak is het opgeslagen op minder geschikte plekken, waardoor het steeds lastiger gaat worden om hiervan goede digitale beelden te maken. Bovendien is het voor fotografen veelal beter zelf de keuze te maken van wat zij als ‘beelderfenis’ willen achterlaten, dan dat hun erfgenamen gedwongen zijn om dat, wel of niet, te doen.

Op 21 februari in Enschede

Prismare Atelier 1 (eerste verdieping)

Roomweg 167d

7523 BM Enschede

Volg de bruine borden P-Roombeek – Gratis parkeren schuin tegenover het gebouw

14.00 uur Start rondleiding Cultuurpark Roombeek door

Stichting FRAMED (bij genoeg deelnemers en droog weer

15.00 uur Start informatiebijeenkomst 1000 foto’s en presentatie van het FotografenNetwerk

Locatie FotografenNetwerk bijeenkomst:

17.00 uur Korte wandeling naar Restaurant Het Paradijs voor een gezamenlijke maaltijd in fotogenieke omgeving

Op eigen kosten en optioneel

Op 28 februari 2018 van 15.00 tot 17.00 in Maastricht

Locatie: NewSTUDIO, Studiopress Fotoproducties – Guy van Grinsven

Molensingel 73, 6229PC Maastricht

s.v.p. aanmelden via info@1000fotos.org met de vermelding Enschede of Maastricht.

Stichting 1000 Foto’s is een non profit organisatie, in januari 2017 opgericht met als doel werk van professionele fotografen voor een heel lange periode op te slaan en toegankelijk te maken. Sinds de officiële introductie op 29 juni hebben zich meer dan 50 fotografen aangemeld. Op dit moment zijn 16 fotografen gepubliceerd met meer dan 3300 foto’s in de beeldbank 1000fotos.org. Het is onze ambitie eind 2018 zo’n 200 fotografen te hebben gecontracteerd. Meer weten, zie: www.1000fotos.org

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de initiatiefnemers:

Peter van den Doel: peter@1000fotos.org, tel. 0651798680

Eduard de Kam: eduard@1000fotos.org, tel. 0614250338

Jan van der Schans: jan@1000fotos.org, tel. 0653863292

of voor de bijeenkomst in Enschede met:

Chrissy Roesink, voorzitter van Stichting FRAMED: mailto:stichtingframed@2photographers.eu, tel: 06-81.76.96.00