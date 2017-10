Stichting 1000 foto’s lanceert beeldbank tijdens Fotografencafé in Amersfoort

Veel fotografische archieven staan op de nominatie om te worden weggegooid of vernietigd. De fotograaf en of erven kunnen of willen niet altijd voor het archief blijven zorgen. De musea en archieven hebben niet genoeg ruimte en capaciteit om alle archieven van professionele fotografen te bewaren en te ontsluiten.

Door het grote aanbod wordt er noodgedwongen steeds kritischer naar het materiaal gekeken en worden alleen de archieven opgenomen van fotografen die om de kwaliteit of uniciteit zeer bijzonder zijn. Wat gebeurt er dan met de rest? Die archieven worden op den duur te kostbaar om te bewaren en vervolgens weggegooid of vernietigd. Het werk van veel professionele fotografen is meer dan de moeite waard en behoort behouden te blijven. Nu is het gezien het aantal fotografen, de hoeveelheid foto’s en de staat van menig archief helaas onmogelijk alles te bewaren. Daarvoor hebben we een oplossing bedacht!

Als vakfotograaf kom je er, gedurende je loopbaan, al snel achter dat je een grote verzameling foto’s hebt gemaakt. Keurig bewaard in doos of op harde schijf, maar wat gebeurt ermee, nu of wanneer je er zelf niet meer voor kunt zorgen? En wie kan er uit putten?

Stichting 1000 foto’s is een non-profit organisatie, die in het leven is geroepen om te voorkomen dat archieven van vakfotografen verloren gaan en/of niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de huidige en toekomstige generaties. Fotografie is een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed en dit willen wij waarborgen. Stichting 1000 foto’s geeft alle vakfotografen (jong en oud) de mogelijkheid om 1000 foto’s, als representatie van hun werk, in een beeldbank onder te brengen. Digitaal, van informatie voorzien en samen met je biografie is je werk bereikbaar en leeft het later voort, voor iedereen zichtbaar en eventueel te bestellen.

In januari 2017 is de ‘stichting 1000 foto’s’ opgericht. Het doel van de stichting is het bewaren van selecties uit de archieven van professionele fotografen. Selecties die het oeuvre van de fotografen goed representeren. Daarmee voorkomen we dat het werk van fotografen ‘verdwijnt’ of niet meer te achterhalen is. Er is gekozen om de omvang van de selecties uit maximaal 1000 foto’s te laten bestaan. Daarmee wordt het geheel werkbaar en realiseerbaar gehouden. Zelfs met ‘maar’ 1000 foto’s is het al een enorme klus om de beelden te digitaliseren, te beschrijven en de bijbehorende korte biografie te schrijven.

In juni is er een pilot gestart en op dit moment zijn al tientallen vakfotografen bezig om beelden te selecteren en een biografie te schrijven. Archieven van inmiddels overleden fotografen zijn ook interessant. Voorbeelden hiervan zijn al op de website te zien.

Ben jij ook een vakfotograaf met een archief dat je online bewaard wilt zien? Bekijk dan onze voorwaarden voor deelname en/of neem gerust contact met ons op.

Verder nodigen we je graag uit om samen met ons de pilot feestelijk af te sluiten en de beeldbank officieel te lanceren tijdens het Fotografencafé in Amersfoort. We houden een mooie presentatie en er is natuurlijk alle gelegenheid voor het stellen van vragen. Je kunt je aanmelden via hun website of loop op de avond binnen.

Datum: 26 oktober

Aanvang: 20.00. Inloop vanaf 19:30.Locatie: KAdE Café, Eemplein 75-77, AmersfoortToegang: gratis

http://www.1000fotos.org