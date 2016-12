De nieuwe DxO OpticsPro 11 is een grote update van de raw bewerkingsoftware voor Mac en PC. DxO OpticsPro 11 bevat belangrijke verbeteringen voor ruisonderdrukking en nieuwe automatische tools zoals: auto spotmeting voor belichtings-correcties, automatisch microcontrast en automatische correctie van rode-ogen.

DxO OpticsPro 11 beschikt over DxO’s eigen DxO PRIME 2016 ruisonderdrukking, die fotografen in staat stelt om foto’s gemaakt met hoge ISO waarden te redden die voorheen als onbruikbaar afgedaan werden. DxO PRIME 2016 behoudt beter de bokeh, de vloeiende overgangen, meer details en ook de kleuren in donkere gebieden. De software doet dit automatisch door het lezen van nauwkeurige kalibratie gegevens van elke camera.

Automatische Spotmeting gebaseerde correcties

Met de uitbreiding van de DxO OpticsPro Smart Lighting tool wordt gezichtsherkenning gebruikt om een intelligente tooncorrectie toe te passen. Hierdoor wordt het dynamisch bereik uitgebreid, schaduwen opgehelderd, het contrast verbeterd, terwijl het de helderheid van de gezichten optimaliseert.

Andere geavanceerde tools, inclusief een nieuwe full screen mode

De bijzondere selectieve toonregeling van DxO Auto Microcontrast produceert natuurlijkere resultaten, herstelt informatie in schaduwen en hoge lichten en zorgt voor een efficiënte dekking.

Een andere toepassing is het snel retoucheren van een portret. Door een negatieve waarde in te stellen vervagen de details in de huid, maar blijven de details in de ogen en het haar intact!

Door zeer geavanceerd algoritmes is de DxO Optics Pro 11 software in staat om zeer accuraat gezichten en de ogen te detecteren. Het is daardoor mogelijk om in een grote collectie foto’s automatisch alle rode ogen te corrigeren.

Een nieuwe full screen viewer zorgt er voor dat de volledige aandacht ligt op het selecteren en beoordelen van de foto’s, zonder storende elementen in beeld.

Ondersteuning voor nog meer camera/objectief combinaties

DxO OpticsPro leest de metadata in de foto, en toont de juiste camera / lens module om te downloaden. Met deze module voert OpticsPro automatisch correcties uit zoals vervorming, chromatische aberratie, vignettering, en de lensonscherpte. Met deze nieuwe release van DxO OpticsPro 11 voegt DxO ondersteuning toe voor nieuwe camera’s waardoor het totale aantal ondersteunde camera / objectief combinaties uitkomt op ruim 28.000.

De ESSENTIAL en ELITE edities van DxO OpticsPro 11 voor Mac en Windows zijn vanaf nu te bestellen, DxO OpticsPro 11 ESSENTIAL Editie kost € 129,00 en DxO OpticsPro 11 ELITE Editie € 199,00. Gebruikers die de Dxo Optics Pro 10 software hebben gekocht na 1 april 2016 komen in aanmerking voor een gratis update. Een 100% functionerende demoversie van DxO OpticsPro 11 (30 dagen versie) is te downloaden via de DxO website.