Chan Hong Yui Clement presenteert zich nadrukkelijk niet als fotograaf maar als een kunstenaar die zich heeft verdiept in de mogelijkheden van fotografie. Juist rondom het begrip kunst in de fotografie wordt veel gediscussieerd . I s fotografie kunst? Wanneer wel en niet ? Zijn documentaire fotografie en fotojournalistiek ook kunst? In hoeverre speelt commercie een rol in de kwalificatie ‘kunst’ als het om een foto gaat?

Chan Hong Yui Clement presenteert zich in Leiden met foto’s van Hong Kong, het project Z-Axis. Hij zegt hierover: “Vanuit het perspectief van mijn project mag je zeggen dat ik een fotograaf ben. Maar documentaire fotografie is maar een deel van mijn artistieke praktijk. Ik ben ook geïnteresseerd in experimenten en in het maken van werk dat zowel direct als indirect procesmatig is gerelateerd aan het medium fotografie. Een van mijn vorige projecten had te maken met het proces van het mengen van kleuren terwijl ik in het project Synchronize heb geëxperimenteerd met het element tijd in een enkel beeld. Mijn meeste werk is gebaseerd op fotografisch beeld en is vaak gemaakt vanuit een concept, een idee. Ik zie mijzelf als een conceptueel beeldend kunstenaar die vooral werkt met beeld en tekst.”

Het project Z-Axis is ontstaan in 2014, maar het principe van dit project wordt in de toekomst voortgezet. Z-Axis bestaat uit foto’s van Hong Kong, de woonplaats van Chan Hong Yui Clement. Hong Kong is gebouwd op een heuvelachtig terrein. De meeste grote wereldsteden zijn gebouwd volgens een bepaald systeem, denk aan Parijs of New York. Door het ontbreken van vlak land is een dergelijk systeem van stedelijke planning in Hong Kong niet mogelijk. Meer dan de helft van Hong Kong is gebouwd volgens het multi-level urban design.

