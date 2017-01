In 2016 ontving Benedikt Taschen uit handen van The Royal Photographic Society de Photographic Publishing Award voor ‘zijn uitstekende prestatie op het gebied van fotografische publicaties’. Museum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert nu een tentoonstelling gewijd aan het fenomeen TASCHEN. ‘A Passion for TASCHEN’, tijdens en rond de internationale kunstbeurs TEFAF, is te zien van 5 maart tot en met 4 juni 2017.

Tijdens de tentoonstelling staat de collectie van een van ‘s werelds grootste TASCHEN-verzamelaars centraal. Door zijn ogen zien we de durf, visie en variatie van TASCHEN’s oeuvre. Kunst, fotografie, sport, geschiedenis, natuur, maatschappij en erotiek. Aan de hand van speciale Art en Collectors edities, originele foto’s, bestsellers en objecten uit het TASCHEN-archief, krijgt de bezoeker zowel een indruk van de thematische diversiteit en kwaliteit van de mondiale uitgeverij als van de samenwerkingen met toonaangevende fotografen, waaronder Helmut Newton, Sebastião Salgado en Annie Leibovitz.

Please Touch

Ook wordt een selectie boekenstandaarden gepresenteerd. De vormgeving van zowel het boek als de boekenstandaard wordt beschouwd als een Gesamtkunstwerk. TASCHEN werkt hiervoor samen met topdesigners als Philippe Starck en Marc Newson. Een speciale XXX-ruimte (Adult Content) zal ingericht worden met TASCHEN’s explicietere titels. Door sommigen als controversieel gezien, maar een integraal onderdeel van de ‘editorial list’. De tentoonstelling eindigt met een ‘please touch room’ waar de bezoekers zelf door de boeken kunnen bladeren.