Van 1 maart tot en met 31 mei 2017 is de aanmelding geopend voor de 4e editie van het Internationaal Fotofestival Leiden.

Het Internationaal Foto Festival Leiden biedt een podium aan nieuw Europees fototalent. Studenten die in de afgelopen vijf jaar zijn afgestudeerd (BA en/of MA) aan een academie of fotografie gerelateerde opleiding kunnen zich inschrijven tot woensdag 31 mei 2017 (middernacht) .

Een onafhankelijke internationale vakjury (met als voorzitter Wim van Sinderen, senior curator van het Fotomuseum Den Haag) beoordeelt de inzendingen en selecteert 20 fotografen. Uit die 20 wordt tevens één winnaar gekozen, die een geldprijs van € 1.000 ontvangt.

De geselecteerde fotografen krijgen de volgende publiciteit:

– openluchttentoonstelling van 4 foto’s op groot formaat in de Leidse binnenstad;

– binnen tentoonstelling met vertoning van hun werk op een groot digitaal scherm;

– ruime publiciteit in nationale en internationale pers;

– vermelding in de expositiegids.

En, als klap op de vuurpijl wordt hun werk vertoond op gerenommeerde festivals in het buitenland waar het IPFL een samenwerking mee heeft. Daaronder Photoville (Brooklyn, NY) en HeadOn (Sidney, Australië)!

Het fotofestival Leiden is een gratis toegankelijke openluchttentoonstelling en wordt om het jaar georganiseerd. Het festival biedt Europese fotografen een podium in de eerste fase van hun carrière als professionele fotograaf. Naast een openluchttentoonstelling is er een hoogwaardig randprogramma met o.a. workshops, lezingen en portfolioreviews, waar zowel de fotoliefhebber als de professionele fotograaf aan deel kan nemen.

www.photofestivalleiden.com