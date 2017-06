Na het succes van voorgaande jaren gaat New Dutch Photography Talent (‘New’) van start met alweer de zevende editie: New 2018. Je kunt je nu aanmelden voor het boek, dat vanaf begin december in de boekhandels ligt. Aanmelden is mogelijk tot 1 augustus 2017.

New is een toonaangevende jaarlijkse publicatie voor nieuw, in Nederland werkzaam fotografietalent. New biedt een internationaal podium waarop jouw fotografie gezien wordt door allerlei mensen uit de fotografiewereld. Het boek brengt nieuwe fotografie onder de aandacht bij musea, galeries, media, agentschappen en kunstspecialisten. Het kan een uitstekende opstap zijn voor een carrière in de fotografie.

New is een initiatief van de makers van GUP Magazine. Dit kwartaalblad vestigt de aandacht op unieke fotografie wereldwijd. Bij de selectie van 100 talenten zal de GUP-redactie kijken naar techniek, stijl en genre, uiteraard met oog voor talent. Het resultaat is een stijlbijbel van 420 pagina’s met een oplage van 2.500 exemplaren.

Hoe meld ik me aan?

Als jij één van de 100 fotografen bent die geselecteerd worden als New Dutch Photography Talent 2018, dan bieden wij jou 4 pagina’s (2 spreads) in het boek. Ook ontvang je 5 exemplaren, sturen wij het boek rond naar alle belanghebbenden, en promoten we je werk via onze websites en social media. Het publiceren van een boek is helaas niet zonder kosten. Daarom vragen we elke deelnemer om een bijdrage van 300 euro (ex. BTW).

Meedoen

Elke in Nederland opererende, opkomende fotograaf (nog studerend, op zijn laatst in 2014 afgestudeerd, of sinds maximaal 3 jaar actief als – autodidact – fotograaf) is welkom om werk in te sturen. Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de richtlijnen? Stuur dan vóór 1 augustus 2017 jouw (low res) portfolio, of een link naar jouw website, naar new@gupmagazine.com. We zien je inzending graag tegemoet!

New Dutch Talent

Meer info:

newdutchtalent.com gupmagazine.com