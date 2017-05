In Nederland zijn er 9,5 miljoen geregistreerde Facebook-accounts. Daarmee is Facebook het populairste social media platform in Nederland. Als bedrijf of zelfstandige is het daarom bijna een must om actief te zijn op het platform. Voor adverteerders biedt het platform grote kansen, maar om de volledige potentie van de dienst te kunnen benutten moet je wel weten wat je doet. “Anders gooi je je geld gewoon weg,” aldus Robert Govers, initiatiefnemer van Happix.

Facebook verzamelt enorm veel informatie over zijn gebruikers. “Wanneer gebruikers langer dan 3 seconden kijken naar een post, wordt dit al geregistreerd. Zelfs als je de app op je telefoon niet open hebt, kan de dienst je locatie ‘zien’. Stel je ‘liked’ de pagina’s van een aantal kranten/magazines, dan kan aan de hand daarvan je politieke voorkeur worden achterhaald. Facebook weet dus veel meer over je dan je wellicht denkt.”

Gebruikersgegevens

Al die informatie wordt door Facebook gebruikt om de juiste doelgroep voor adverteerders te helpen bepalen. “Waar adverteren via Google Adwords alleen werkt op basis van ingevoerde zoektermen, werkt adverteren op Facebook via gebruikersgegevens. Aan de hand van deze gegevens kan een heel gespecificeerde doelgroep worden samengesteld. Zo kun je bijvoorbeeld aan de hand van 100 geselecteerde mensen uit je eigen klantenbestand, een soortgelijke doelgroep vinden op Facebook.”

Daphne Schippers

“In het definiëren van je doelgroep kun je heel ver gaan. Naast een selectie op basis van geslacht en woonplaats, kun je bijvoorbeeld mensen selecteren die onlangs een babyshoot hebben geliked, afgelopen jaar naar Spanje op vakantie zijn geweest en Daphne Schippers volgen. Geen idee of deze combinatie je iets oplevert, maar het kan wel.”

Marketingmiddel

Facebook is daarmee het ideale marketingmiddel. Toch? “Helaas is het succesvol inzetten van advertenties op Facebook niet zo makkelijk. Natuurlijk kun je zelf wel wat doen, maar het is de vraag of je dan precies de juiste doelgroep weet aan te spreken. Om echt te weten wat je doet, moet je je in de dienst verdiepen. Dat kan door het volgen van een cursus. Op internet worden allerlei cursussen aangeboden. De meeste zijn echter heel oppervlakkig. Let wel: een goede cursus kost geld. Die wordt gegeven door mensen die elke dag met Facebook bezig zijn, die weten hoe ze de dienst optimaal kunnen inzetten.”

Tarieven

Het volgen van een cursus is niet alleen aan te bevelen voor het bereiken van je doelgroep, maar ook vanwege de financiën. “Facebook hanteert verschillende tarieven. Je kunt ervoor kiezen om te betalen voor het aantal clicks of het aantal keer dat je advertentie is bekeken. Om er achter te komen wat voor jou het voordeligst is of het beste werkt, moet je een en ander uitproberen.”

Marketeer

“Adverteren via Facebook biedt dus zeker mogelijkheden, dat merken we ook bij Happix. Het goed kunnen toepassen vraagt echter om een investering in tijd en geld. En dan moet je jezelf afvragen: is het dat waard? Ben je fotograaf of marketeer? Meer informatie: www.happix.nl.