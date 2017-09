Anaïs López: ‘De foto volgt op de ontmoeting!’

WORKSHOP ‘Hoe je eigen verhaal universeel en interssant maakt! ‘ Ridderzaal, 14.00 uur

Docking Station helpt fotografen met het ontwikkelen en verder brengen van sociaal geëngageerde verhalen.

Elk verhaal begint klein, met een persoonlijke fascinatie. Aan de hand van verhalen van de fotografen die Docking Station heeft geholpen, laat codirecteur Anaïs López zien hoe je met het kiezen van de juiste vorm en edit een verhaal universeel en interessant maakt voor een breed publiek. Ben je nieuwsgierig hoe ver jouw verhaal kan reiken? Neem dan je werk mee!

Voor aanmelding zie onze website. http://www.fotografencafekasteelwoerden.nl

Avondpresentatie Anaïs López met preview multimedia project ‘De Migrant’: Ridderzaal, 20.00 u.

Anaïs López; veelzijdig, onderzoekend en ondernemend. Ze werkt voor kranten en tijdschriften en haar eigen projecten hebben verschillende nominaties en prijzen gewonnen. Anaïs wil met fotografie en film verhalen vertellen die belangrijk zijn. Ze geeft een preview van haar recentste multimediale project.

Anaïs ontmoet in Singapore een kleine zwarte vogel. Het blijkt een buitengewone vogel, met een buitengewoon verhaal. Verering, verbanning en vergassing zijn slechts een paar elementen uit zijn roerige levensloop. Deze ontmoeting is de aanleiding voor een verhaal over omgang met dieren en breder nog: de omgang met ongewenste elementen in onze maakbare wereld. ‘De Migrant’: een waar gebeurd vogelverhaal!

FOTOBESPREKING ÉÉN OP ÉÉN in het café-restaurant: 21.30 uur

Neem werk mee voor een toets op kwaliteit of een advies over aanpak en richting. Intekenen vanaf 19.30 uur bij één of meer fotografen voor 15 minuten. De intekenlijsten liggen op de Lange Tafel.

Corrie de Kruif : pakt de emotie op

pakt de emotie op Barend Houtsmuller : inspirerend, enthousiast en opbouwend

: inspirerend, enthousiast en opbouwend Henk Bothof : onderzoekend en vragend

: onderzoekend en vragend Con van der Staa : product-, portret-en lanschapsfotografie. Docent bij Statief.

DE LANGE TAFEL: 21.30 uur

Aan de Lange Tafel kunnen fotografen, galeriehouders en foto-liefhebbers in gesprek en elkaar werk presenteren. Anaïs López signeert eigen werk.

Team Fotografencafé Kasteel Woerden bestaat uit:

Aart Sliedrecht, Adri Frijters, Bert Muller, Josée van Attekum, Mirjam Leeflang

Anaïs López (Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten 2006, Sint Joost Academie 2010) werkt als zelfstandig fotograaf voor tijdschriften, gaf in eigen beheer diverse publicaties uit, exposeerde in binnen- en buitenland en geeft workshops aan masterstudenten fotografie. Anaïs is medeoprichter van Docking Station, een fotografieplatform voor visuele verhalen.

PROGRAMMA voor 8 tot 15 deelnemers

14.00 – Ontvangst en kennismakingsronde

14.15 – Anais López vertelt over de ervaringen met de fotografen van Docking Station

Elk verhaal begint klein, met een persoonlijke fascinatie. Aan de hand van verhalen van de fotografen die Docking Station heeft geholpen, laat co-directeur Anaïs López zien hoe je met het kiezen van de juiste vorm en edit een verhaal universeel en interessant maakt voor een breed publiek. Ben je nieuwsgierig hoe ver jouw verhaal kan reiken?

15.15 – Na de pauze: jouw verhaal naar het volgende niveau!

Anais kijkt samen met jou hoe jij je eigen verhaal naar het volgende niveau kan brengen. Er is ruimte voor discussie over eigen werk. Neem dus je eigen werk mee! Dan kijken we samen hoe je het beste je werk in je portfolio kan tonen en aan wie.

17.30 – Afsluiting met een drankje

Schrijf je in!

Stuur ons per email je naam, adres en 06-nummer vóór 5 augustus. Na aanmelding van tenminste 8 deelnemers, gaat de workshop door. Je ontvangt dan een factuur. Stort het bedrag op NL39 ABNA 09747 13864 van Stichting Weerlicht. Stuur je mail naar: fotografencafekasteelwoerden@gmail.com

Prijs workshop koffie, thee, fris inbegrepen: € 62,50 inclusief BTW

Prijs workshop met deelname fotografendiner: € 87,50 inclusief BTW