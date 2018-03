In 2015 is Daniel Castro Garcia gestart met het project Foreigner. Zijn doel? Een ander beeld laten zien van de vluchtelingencrisis, buiten de harde nieuwsfoto’s waarmee de media bol heeft gestaan. Hij maakt foto’s veelal in overleg met de vluchtelingen. Gaat eerst het gesprek aan, om iemands verhaal te horen, voor hij de camera pakt. In de afgelopen jaren heeft hij diverse landen en kampen bezocht. Momenteel werkt en woont hij op Sicilië, waar hij minderjarige jongeren volgt, die de oversteek zonder ouders hebben moeten maken. “Sicilië is een van de plekken waar vluchtelingen in de media niet alleen verkeerd worden neergezet, maar ook grotendeels ongehoord blijven. Uiteindelijk worden ze deel van een systeem dat weinig tot niets doet om deze mensen te helpen integreren in de voor hen nieuwe maatschappij.”

‘Een van de meest hysterische en reactieve nieuwsverhalen van de afgelopen tien jaar.’ Zo noemt Daniel Castro Garcia de berichtgeving omtrent de Europese vluchtelingencrisis. “Deze humanitaire crisis heeft een grote impact op de sociaal-politieke verhoudingen in een groot aantal Europese landen. Het publiek wordt misleid door de eenzijdige nieuwsgaring en soms zelfs foutieve informatie over dit onderwerp. Net als de rest van de wereld, werd ik in eerste instantie erg gegrepen door de beelden van overvolle bootjes op de Middellandse Zee. Maar naarmate de tijd verstreek, baarden deze beelden me steeds meer zorgen. Vooral omdat ik deze koud en afstandelijk vond, onpersoonlijk. De beelden, gecombineerd met de dramatische krantenkoppen, werden door sommige media misbruikt als een soort propaganda. We (Garcia werkt samen met grafisch ontwerper Thomas Saxby en producer Jade Morris) vonden dat de mensen die deze situatie ondergaan, niet op een menswaardige manier in beeld worden gebracht. Het ergste is dat deze mensen zelf geen controle hebben over de manier waarop ze in de media komen.”

Propaganda

De publieke opinie speelt een belangrijke rol in het verloop van een dergelijke crisis. “We leven in een tijd waarin we worden overspoeld met beelden. Er is een eindeloze stroom aan ‘breaking news’ van conservatieve nieuwsbronnen. Probeer het zelf maar eens: kijk welke hits je krijgt wanneer je ‘vluchtelingencrisis’ intypt. Nepnieuws en misinformatie worden gezien als moderne fenomenen, maar zijn in werkelijkheid een moderne vorm van traditionele propaganda.”

Sicilië

Garcia werkt en woont momenteel op Sicilië in een opvangcentrum voor minderjarigen die de oversteek zonder ouders hebben moeten maken. “Ik ben hier sinds juni 2017 en blijf hier nog een jaar tot anderhalf jaar om deze kinderen te zien opgroeien tot volwassenen. Ik richt me vooral op de impact van het trauma op de kinderen en het leven dat hen hier wacht. Dat is geen makkelijk leven, ze komen veelal terecht in een getto en krijgen slecht betaald en zwaar werk.”

Naast het fotograferen geeft hij les. “Ik probeer de jongens zoveel mogelijk mee te laten doen in mijn werkproces. Daarnaast geef ik computerles. Zo leer ik ze bijvoorbeeld om te e-mailen. Onmisbare kennis voor als ze straks op zoek willen naar werk. Op lange termijn hoop ik de jongens met een interesse voor fotografie hun eigen werkelijkheid te laten vastleggen. Zonder mijn inmenging.”

Boek

Over het project zijn inmiddels een boek en krant verschenen. Het boek Foreigner: Migration into Europe 2015–16 is uitverkocht, de krant met daarin foto’s, verhalen van vluchtelingen en specialisten over de vluchtelingencrisis is te bestellen via www.johnradcliffestudio.com. Meer info: www.danielcastrogarcia.com.

Lees het complete interview met Daniel in PF nr. 2 2018. Bestel ‘m hier.