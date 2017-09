André Kertész (1894-1985) behoort tot de iconen van de 20e-eeuwse fotografie. Waarschijnlijk kent iedereen wel een aantal foto’s van hem. In mijn geheugen staat in ieder geval de beroemde vork, pijp en de bril van Mondriaan, tevens het interieur van Mondriaan, het balkon op Martinique, maar nog vele andere foto’s van de Hongaarse fotograaf.

Foam heeft een uitgebreide overzichtstentoonstelling van zijn werk, mooi verdeeld in verschillende perioden die voorzien zijn van verschillende kleuren groen van de wanden. (Foam is erg creatief met zijn tentoonstellingen trouwens, monotonie en verveling is er nooit bij).

Kertész was enerzijds een straatfotograaf maar eigenlijk een zoeker naar esthetische beelden, een romanticus die goed paste in de kunstenaarsstad Parijs, maar aanvankelijk geen wortel kon schieten in New York waar hij noodgedwongen, door de Tweede Wereldoorlog, moest blijven wonen. Hij was de man van de kleibeeld camera, vooral de handzame Leica, die hij in 1928 kocht, waardoor hij snel kon reageren op de soms alledaagse dingen die hij zag en die hij transformeerde in een esthetische gedachten, in afbeeldingen met bijzondere lijnen en vlakken en metafysische betekenissen. Dat laatste is mede te merken aan zijn typische betiteling van zijn beelden. Zo heet de foto van een wolkenkrabber met een wolk: Lost Cloud (1937).

Onder zijn poëtische beeldtaal lag waarschijnlijk een grote melancholie. Hij vertrok uit zijn eigen land Hongarije, op zoek naar nieuwe mogelijkheden en succes in Parijs. Daar maakte hij zijn meeste bekende foto’s, onder andere de foto Meudon in 1928, de foto waar de beroemde serie the Genius of Photography een van zijn hoofdstukken mee begint. Parijs was zijn periode van groei en bekendheid en pas in 1964 kreeg hij diezelfde erkenning in Amerika toen John Sarkowski, curator van de Museum of Modern Art, voor hem een tentoonstelling organiseerde.

André Kertész bleef trouw aan de kleinbeeld camera maar voor de serie view from my window, na de dood van zijn vrouw, gebruikte hij de toen moderne polaroid camera. Ondanks zijn leven in Amerika bleef hij een Europese fotograaf met de typische romantische stijl van zijn Parijse jaren.

Foam 15 september 2017 tot 10 januari 2018

De tentoonstelling is georganiseerd door Jeu de Paume (Parijs), in samenwerking met La Médiathèque d l’architecture et du patrimoine, ministère de la Culture et de la Communication (Frankrijk) en diChroma photography.