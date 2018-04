Zaterdag 14 april heeft de International Women’s Media Foundation aangekondigd dat de Anja Niedringhaus Courage in Photojournalism Award dit jaar naar de voormalige Washington Post-fotograaf Andrea Bruce gaat. Ze kreeg de prijs tijdens een ceremonie in Amsterdam aan het einde van het World Press Photo Festival. Bruce maakt onderdeel uit van agentschap Noor.

Bruce werd gekozen uit 136 nominaties, het hoogste aantal sinds het programma vier jaar geleden begon. De IWMF kondigde ook twee eervolle vermeldingen aan: Amber Bracken of Canada en Rebecca Conway of the United Kingdom.

De Anja Award eert vrouwelijke journalisten die cruciale verhalen documenteren in uitdagende omgevingen terwijl ze schrijnende momenten van de mensheid vastleggen. Het werd opgericht ter ere van de Duitse AP-fotograaf Anja Niedringhaus, die in 2014 in Afghanistan werd vermoord.

De foto’s die werden ingezonden van dit jaar waren geografisch divers en herkenden de aandacht voor de mensen in het centrum van het conflict, soms zelfs nadat het grotere verhaal zich had teruggetrokken uit de krantenkoppen.

Winnaar Andrea Bruce is een Amerikaanse documentaire fotograaf wier werk zich richt op mensen die in de nasleep van oorlog leven, met name in Irak en Afghanistan. Acht jaar lang was Andrea een staffotograaf bij The Washington Post en schreef de column ‘Unseen Iraq’, waarin de levens van het Iraakse volk en het Amerikaanse leger werden onderzocht. Andrea werd geselecteerd vanwege haar empathie, haar emotionele verbondenheid met onderwerpen en de waardigheid die in haar portfolio naar voren komt, waaronder ook afbeeldingen uit Syrië, Rusland, Bahrein, India en Haïti. Jurylid Eman Mohammed merkte op dat Andrea “altijd anderen in het veld inspireerde om jonge vrouwelijke fotografen op te leiden en te inspireren.”

Bruce zei dat de toewijding, passie en het doel van Neidringhaus haar de moed hebben gegeven om door te gaan met haar werk. “Het is een enorme eer om plotseling de mogelijkheid te krijgen om haar erfenis naar voren te brengen en deel uit te maken van het prachtige werk van de IWMF,” zei ze. “Ik kan alleen maar hopen dat ik half zo succesvol ben als Anja de vrouwelijke fotografen van morgen liet zien dat een carrière in de fotojournalistiek mogelijk is zonder in te leveren wie je bent als persoon.”

Andrea is vier keer uitgeroepen tot Fotograaf van het Jaar door de White House News Photographers Association en heeft prijzen ontvangen van de International Pictures of the Year-wedstrijd en de prestigieuze John Faber Award van de Overseas Press Club in New York. Ze is een partner bij het fotobureau NOOR en is gevestigd in Maryland. Twitter: @abruce_noor; Instagram: @andreabruce