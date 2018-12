“De dag waarna in het leven van Raimund Gregorius niets meer zou zijn als ervoor, begon als talloze andere dagen.” Het is 2007. Met het lezen van deze eerste zin in de roman Nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier, zou ook in het leven van fotografe Annemarie Hoogwoud niets meer zijn als ervoor. Vrijwel direct wist zij dat zij dit boek wilde gaan verbeelden. ‘Pas jaren later kon ik zien dat, als gevolg van het lezen van de roman, alles in gang was gezet wat me de jaren die volgden overkwam.’

Het duurde tot 2014 voor ze begon met het maken van de foto’s. Reizen naar Bern en Lissabon volgden, want daar speelt de roman zich af. Een ontmoeting met Pascal Mercier de schrijver van de roman, hielp om te focussen. “Het draait allemaal om Bern”, vertelde hij. Echter, focussen betekende nog niet dat het helder werd waarom het voor Annemarie nodig was zijn roman te verbeelden.

Een zoektocht beginnen naar wie je bent en waar je bent kan in gang worden gezet door het lezen van zoiets simpels als de beginregel in een boek. Velen zien voor zich wat mogelijk zou kunnen zijn. Echter de drive om te doen wat haalbaar is ontbreekt maar al te vaak. Het boek en het verhaal van Annemarie zetten aan tot het zoeken naar antwoorden op levensvragen, wat belangrijk is voor ons welzijn en voor een beter begrip van de wereld om ons heen. Annemarie is inmiddels benaderd door verschillende bladen om haar inspirerende verhaal te vertellen.

En nu verschijnt het fotoboek The quest — a photographic journey based on the novel Night Train to Lisbon. Dit fotoboek, is een uitgave van uitgeverij Lecturis. Exemplaren van het boek zijn te bestellen bij Lecturis.

De expositie, in samenwerking met fotovak–lab Gallery Color, loopt tot en met 14 december 2018.

Adres de Photoshop, Middenweg 105-107, 1098 AH Amsterdam.