Een primeur voor Galerie Pennings: voor het eerst is daar werk te zien van vierdejaars studenten van SintLucas (MBO) in Eindhoven. Een kans voor de galerie om een nieuw publiek aan zich te binden, voor de studenten biedt de expositie de kans op naamsbekendheid en opdrachten. De fotografieopleiding aan het SintLucas is vrij nieuw. “We richten ons als opleiding op vakmanschap en creativiteit. De werken van onze eindexamenkandidaten tonen een grote veelzijdigheid. Dat is iets waar we trots op zijn,” aldus Huig Bartels, docent fotografie bij het SintLucas.

“We leiden onze studenten op tot allround fotograaf. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Kunstacademie werken we veel meer vakgericht. We besteden veel aandacht aan techniek, onze studenten leiden we op tot vakman of vak vrouw. Een student kan bij ons niet zeggen dat hij geen zin heeft in studiowerk, dat hoort bij de opleiding. We laten daarin de student echter wel vrij. Deze kan zelf bepalen waar zijn lat komt te liggen. We vragen de student goed na te denken over wat hij wil bereiken. In die zin is het geen eenheidsworst. Wij kiezen ervoor niet iedereen hetzelfde voor te schotelen, ze moeten zelf met ideeën komen.”

Meesterproef

Deze strategie bereidt de fotografen voor op de toekomst. “Ik zeg altijd: niemand zit straks op jou te wachten als je jouw diploma hebt. Je moet zelf je toekomst creëren. Dat schrikt sommige mensen aan het begin van de studie af. Anderen leggen daardoor de lat voor zichzelf hoger. Een voorbeeld is Robin Griffin. Ze heeft voor haar meesterproef een project gedaan in China. Ze heeft zelf de hele productie op poten gezet.”

Beweging en mode

“Ik wilde foto’s maken in een land dat we nog niet zo goed kennen. In ieder geval niet qua mode en cultuur,” aldus Robin Griffin. “China is een land in beweging, op weg naar de toekomst. Die beweging wilde ik combineren met mode. Drie maanden van te voren ben ik begonnen met alles te regelen. Dat viel niet mee. Veel mensen in China spreken geen Engels; ik kreeg weinig reactie op mailtjes. Ook moest ik een visum regelen. Uiteindelijk is het gelukt en heb ik tien modellen gevonden. We zijn met z’n vieren naar China gegaan. Styliste Meike Fleskens, hair & make-up artist Isabeau Ottevanger, mijn vader en ik. Via Fotoflits heb ik lampen kunnen regelen. We gingen uiteindelijk met 200 kilo aan bagage naar China, zo’n 50 kilo per persoon.”

Avontuur

“In China heb ik de foto’s kunnen maken die ik wilde. De communicatie was soms lastig, de meeste modellen spraken geen woord Engels. Ik kan echter goed omgaan met mensen. Met gebaren lukte het om duidelijk te maken wat ik wilde. Het was een geslaagd avontuur. Voor de Chinese modellen was het best spannend om mee te werken: Europeanen zijn een stuk directer dan zij.”

Opklimmen

Een plek in de modefotografie, dat is wat Robin ambieert. “Ik vind het heel interessant, bijvoorbeeld wat betreft de nieuwe trends die je kunt volgen. Binnen de modefotografie kun je heel erg opklimmen, dat maakt het leuk en uitdagend. Toch weet ik niet of ik altijd binnen de modefotografie wil blijven. Het maken van autonoom werk; nadenken over een eigen serie en dit uitwerken, vind ik ook leuk om te doen.”

Hawaii

In december staat een nieuwe trip gepland naar Hawaii. Haar vader en oud-medestudent Bodhi Scholten gaat mee. “We gaan daar fotograferen en filmen.” Daarnaast is ze aangenomen op de Koninklijke academie in Den Haag. “Daar ga ik nog vier jaar parttime studeren. Daarnaast hou ik dan tijd over voor opdrachten en vrij werk. In de modefotografie moet je aan de weg blijven timmeren, na drie maanden zijn ze je vergeten.”

Expositie

Van 17 juni tot en met 8 juli is werk van onder meer Robin te zien in Galerie Pennings. De expositie is zeer divers. “Het is vrij toegepaste fotografie,” aldus Bartels. “Het is geen beeldende kunst, maar er zitten wel heel artistieke foto’s bij. Zo heeft een jongen bijvoorbeeld een week lang een chauffeur gevolgd op een rit naar Spanje. Dat zou ook een project voor de Kunstacademie geweest kunnen zijn.” Meer informatie: www.galeriepennings.nl.