Robin Verhart studeert deze zomer af aan de Fotovakschool. Haar werk is, samen met dat van andere studenten, te zien in de expositie Epilogue. Deze vindt plaats in LP 2 aan de Wilhelminakade in Rotterdam, van 4 tot 7 juli. In haar persoonlijke werk gaat ze op zoek naar de voor haar onbekende Liberiaanse cultuur, in combinatie met de Nederlandse cultuur.

Portretfotografe Robin Verhart is geboren in Liberia. Op haar tweede werd ze geadopteerd door een Nederlands gezin. “Lange tijd wilde ik eigenlijk niet zoveel weten van mijn afkomst. Ik voelde niet de behoefte om op zoek te gaan naar mijn biologische ouders. Binnen ons gezin voelde ik me niet anders. Daarbuiten soms wel. Ik ben opgegroeid in een dorpje. Ik denk dat ik daarom de confrontatie met mijn achtergrond niet echt aan wilde gaan. Ik wilde niet anders zijn dan de rest. Wanneer ik persoonlijke vragen kreeg over mijn biologische ouders, kapte ik het gesprek snel af.”

Zoon

Zo’n anderhalf jaar geleden verandert haar houding ten opzichte van haar herkomst. “Aanleiding vormde de geboorte van onze zoon. Sindsdien heb ik meer interesse in Liberia en ben ik me in het land gaan verdiepen. Daarbij gaat het niet zozeer om een zoektocht naar mijn familie, maar om een onderzoek naar de cultuur en gebruiken van het land.”

Afkomst

In de 25 jaar dat ze in Nederland woont, is ze nooit terug geweest. “Ik had altijd het gevoel: Nederland is mijn land, Liberia niet. Het was een land in oorlog en is een van de armste landen ter wereld. Voor dit project had ik er graag naar toe willen gaan, maar het ontbrak simpelweg aan tijd. We krijgen een half jaar de tijd voor ons afstudeerwerk. Toch wilde ik iets doen met mijn afkomst, ik wist alleen niet hoe. Een medestudent deed de suggestie iets te doen met associaties die ik met het land heb. Door onderzoek te doen naar Liberia en contact te leggen met mensen die er ook vandaan komen, weet ik nu veel meer van het land. Bijvoorbeeld over de rol die dansen in de Liberiaanse cultuur heeft. In de toekomst wil ik graag een keer naar Liberia reizen.”

Nederland

“Mijn ouders hebben de kleren en schoentjes bewaard die ik aanhad toen ze me kregen. Hetzelfde geldt voor de documenten rond de adoptie en mijn verblijfsvergunning. Deze komen terug in mijn eindproject. Voor een buitenstaander is de associatie met Nederland op het eerste gezicht niet duidelijk, al zijn de meeste foto’s in en rondom mijn huis gemaakt.”

Dichtbij

Voor haar fotografie kiest ze voor thema’s die dichtbij haar staan. “In mijn projecten houd ik me vooral bezig met mensen met een verschillende etniciteit. Momenteel werk ik aan een serie over donkere vrouwen. Het is een eerbetoon aan kroeshaar. Mijn inspiratie komt voort uit een liedje van Acronym: ‘Nubian Delight’. Hierin kwam ik een passage tegen over dat een donkere vrouw haar afro als kroon zou moeten dragen. Deze zin heeft mij geïnspireerd. Ik fotografeer eerst een model en later verf ik het haar goud, zodat er een kroon ontstaat. De laatste tijd maak ik in mijn fotografie gebruik van verschillende creatieve toepassingen. Ik wil meer maken dan een portretfoto. Deze werken springen er voor mijn gevoel meer uit, geven mij de kans om een eigen stijl te ontwikkelen. Bij het eindproject werk ik bijvoorbeeld met verschillende objecten voor de lens. Met het ontwikkelen van een eigen stijl ben ik echt bezig sinds een stage bij kunstenaar en fotograaf Casper Faassen. Hij verwerkt verschillende creatieve technieken in zijn fotografie.”

Loopbaan

Verhart is zich nog aan het oriënteren wat betreft haar loopbaan. “Ik wil graag verdergaan met het onderwerp etniciteit. Nu is nog vooral gericht op de donkere vrouw. In de toekomst wil ik dit uitbreiden naar vrouwen met een andere achtergrond. Dit werk zou ik graag te koop willen aanbieden via een galerie. Daarnaast lijkt het me leuk om voor tijdschriften te fotografen. Ik vind het in ieder geval belangrijk om door te gaan met het fotograferen van thema’s die mezelf aan gaan. Dat persoonlijke element maakt het werk voor anderen interessant. Het fotografen vormt voor mij bovendien een uitlaatklep.” Meer informatie: www.epilogue2018.com. Instagram : Rverhart