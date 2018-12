Eduard Planting Gallery in Amsterdam presenteert van 12 januari tot en met 2 maart 2019 een expositie van Astrid Verhoef. Met ‘Inscapes’ exposeert de fotograaf voor de eerste keer bij de galerie. In de surrealistische zwart-wit beelden speelt de natuur een prominente rol. Het autonome werk is gemaakt in Australië, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten.

Opgegroeid als echte stedeling onderzoekt Astrid Verhoef welke connectie zij met de natuur heeft. In een wereld waarin de afhankelijkheid van sociale technologie met de dag toeneemt, is het verschil tussen connecties hebben en daadwerkelijk verbintenis voelen een belangrijk vraagstuk geworden. Ontstaat er een steeds grotere kloof tussen ons digitale zelfbeeld en de eigen analoge identiteit? Deze vraag biedt een interessante uitdaging, niet alleen voor de mate van werkelijke connectie met anderen, maar ook die met de natuur en onszelf.

part of the series Inscapes, shot at Lancelin, Australia

Voor de serie ‘Inscapes’ laat Astrid Verhoef het stedelijk leven achter zich en reist naar desolate landschappen, op zoek naar connectie in de natuur. Zodra zij zichzelf in deze landschappen plaatst en fotografeert verschijnt er een karakter dat niets liever wil dan zich verbinden met de omgeving, maar tegelijkertijd niet helemaal op haar plaats is. Ze kan nederig en anoniem zijn, maar ook een bijna iconische verschijning hebben met regelmatig sporen van moderne cultuur. Een karakter dat worstelt met haar achtergrond en haar plek in de natuurlijke wereld verkent.

part of the series Inscapes, shot at Lake Hart, Australia

Astrid Verhoef (Amsterdam, 1973) volgde een opleiding fotografie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en is sinds 1998 werkzaam als fotograaf en kunstenaar. Ook is zij actief als curator en organisator. Haar geënsceneerde fotografie is internationaal bekroond en te zien geweest op exposities in Amsterdam, Leiden, New York, Sydney en Tokyo. De serie ‘Inscapes’ is een doorlopend project en wordt nu voor het eerst in Nederland gepresenteerd.

Openingstijden galerie

De galerie is geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur.

Eduard Planting Gallery | Fine Art Photographs

Eerste Bloemdwarsstraat 2 in Amsterdam

T: 020 320 67 05

www.eduardplanting.com