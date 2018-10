HDR fotografie neemt een kwantumsprong met Skylum’s Aurora HDR 2019

Verbeteringen aan Apple’s voornaamste Mac App van het Jaar levert een HDR foto bewerker op die macht en intelligente technologie combineert met intuïtie en vlekkeloze werkstroom

Skylum Software brengt nu Aurora HDR 2019 uit, de vierde generatie bewerker voor hoog dynamisch bereik, van wie zijn voorganger de huidige Mac app van het jaar is. Skylum’s doel is om fotografen een krachtig hulpmiddel te bieden voor het creëren van reële, boeiende en levensechte afbeeldingen met een hoog dynamisch bereik. Skylum’s AI Lab analyseerde duizenden afbeeldingen van professionele fotografen om een op maat gemaakt algoritme te ontwikkelen dat automatisch optimale resultaten zou opleveren, waardoor de bewerkingstijd drastisch verkort. Na landschapsfotografen, vastgoedfotografen, architectuurfotografen, natuurfotografen, food- en streetfotografen zullen we allemaal profiteren van Aurora HDR 2019.

HDR Smart Structuur is een nieuwe functie die toelaat dat gebruikers contrast, diepte en definitie kunnen toevoegen aan gebieden in een afbeelding met behulp van een intelligente slider. En dit zonder ongewenste halo’s, ruis, kleurvlekken of artefacten te creëren die het meest opvallen in gebieden met lucht, wolken en gladde oppervlakken.

Aurora HDR 2019 bevat ook LUT mapping, een industriestandaard in de fotografie, film en televisie, waarmee fotografen hun creatief kleurenproces op gang kunnen brengen door kleurcorridors en filmsimulatie simulaties toe te passen.

Aurora HDR Looks is een andere nieuwe functie dat fotografen toelaat hun eigen combinaties, filters en LUTs te gebruiken om snel hun foto aan te passen en te corrigeren. Het maakt ook snelle bewerkingen en batchverwerking mogelijk van afbeeldingen die zijn gemaakt onder vergelijkbare belichtingen. Skylum werkte samen met topprofessionals om de kenmerkende Aurora HDR Looks te creëren, professionals te inspireren en nieuwe gebruikers te helpen eenvoudig voltooide afbeeldingen te bereiken.

Belangrijkste kenmerken van Aurora HDR 2019

Aurora HDR 2019 biedt zijn gebruikers tal van functies en opties om hen te helpen snel de meest natuurlijk HDR afbeeldingen te produceren en een niveau van creatieve flexibiliteit mogelijk te maken dat nooit eerder is gezien bij HDR software. Onder de vele functies vinden we:

Tone-mapping technologie voor enkele afbeeldingen of afbeeldingen met tussenopname met de Quantum HDR Engine™ waarvoor een patent is aangevraagd

HDR Smart Structuur voor realistische en artefact vrije diepte en details

Solo HDR Verbeteren maakt de verwerking van een enkele afbeelding mogelijk, waarbij tussenopname niet mogelijk is

LUT Mapping filter voor creatieve kleur en toon aanpassingen

Krachtige één klik Aurora HDR Looks, inclusief Signature Pro Looks door Trey Ratcliff, Serge Ramelli, Randy Van Duinen, en vele andere die meteen fantastische resultaten opleveren

Aurora HDR 2019 filters:

Aurora HDR 2019 biedt fotografen een ruime keuze aan creatieve filters om een HDR look aan te passen die uniek is voor hen, inclusief:

HDR Basis — Algemene instellingen gerelateerd aan Toon Mapping en compressie van de afbeelding voor de originele afbeeldingslaag

HDR Verbeteren — Past de helderheid, structuur en microcontrast van het beeld aan, wat leidt tot “scherpere” resultaten

Polarisatiefilter— Biedt meer kleurdiepte en vermindert atmosferische waas, wat resulteert in een rijkere en blauwere hemels

Dodge & Burn — Het selectief lichter en donkerder maken van de afbeelding met penseelstreken

Beeld Uitstraling — Geeft een algehele “dromerige” uitstraling van je foto door de luminescentie van het beeld te verzachten en het contrast en de verzadiging te verhogen

Toon Curve — Vertegenwoordigt het toonbereik van de foto langs een diagonale lijn die kan worden aangepast door te klikken en te slepen en kan globaal worden aangepast of door RGB kanalen

Kleurtonen — Schaduwen en highlights kleurtinten voor een visueel gestileerde effecten

Aurora HDR 2019 is verkrijgbaar voor een eenmalige aankoop van $99. Huidige gebruikers van Aurora HDR kunnen upgraden voor een eenmalige prijs van $59.

https://skylum.com/nl/aurorahdr