De beeldspecial winter 2016/2017 is verschenen. In deze beeldspecial voor de dansfoto’s van Hans Gerritsen. Ook aandacht voor de zoektocht van Stacii Samidin naar identiteit. Bekijk de volledige beeldspecial.

Hans Gerritsen: Altijd in beweging

Hans Gerritsen zou inmiddels met pensioen mogen, maar zijn passie voor fotografie, en vooral voor het fotograferen van dansers, is zo groot dat hij nog lang hoopt door te gaan. Zijn beste dansfoto’s zijn kort geleden gebundeld in een overzichtswerk: Photocall.

Stacii Samidin: Op zoek naar identiteit

Zijn werk is rauw en indringend. Stacii Samidin fotografeert subculturen over de hele wereld. Van motorclubs in Nederland tot gangs in Los Angeles. Op zoek naar wie zij zijn als mens. Op zoek naar hun identiteit, en die van hemzelf.

Colijn van Noort: Artistiek naakt valt in de smaak bij de jury

De serie Bodyshapes en Bodyscapes van Colijn van Noort valt goed in de smaak bij internationale vakjury’s: de toekenning van Zilver Master, de verkiezing van Best Portfolio 2016 en de kwalificatie tot QEP (Qualified European Photographer). “Ik heb geprobeerd een originele invalshoek te pakken voor artistieke naaktfotografie door te kiezen voor verrassende vormen en spannend licht, en door beelden te maken waarbij je af en toe twee keer moet kijken voordat je snapt wat je ziet.”

MPN Brons kwalificaties

DuPho-leden in beeld

DuPho is de beroepsvereniging voor professionele fotografen. Haar leden komen uit alle verschillende disciplines

binnen de fotografie. Om een beeld te geven van de diversiteit, hierbij een aantal DuPho leden in beeld.

LNRD Photography / Best Men Weddings

Rogier Fokke

Thomas Erdmann Productions

Peter Laarakker

René Gerritsen

Maartje Roos

Judith Jockel

Welk verhaal heb jij te vertellen?

Storytelling is ‘hot’. Bedrijven zien het als de nieuwe manier om klanten te benaderen. Klanten verleiden met je verhaal, zorgen voor een unieke beleving en een gevoel creëren van ‘daar-moet-ik-bij-zijn’. Ook voor fotografen biedt storytelling mogelijkheden. Het zou zelfs de redding zijn voor de documentaire fotografie. Ook voor andere fotografen biedt het middel kansen. Het vraagt alleen wel een andere aanpak. Het gaat verder dan foto’s delen via social media Want welk verhaal wil je vertellen en aan wie?