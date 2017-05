Met duizenden fotografen alleen in Nederland al, is het belangrijk om je te onderscheiden. Maar hoe doe je dat? “Door buiten de kaders te denken,” aldus Robert Govers, initiatiefnemer van Happix. “Want als je doet wat iedereen doet, krijg je wat iedereen heeft. Wil je wat anders? Dan moet je zelf wat anders doen.”

Govers geeft een voorbeeld vanuit zijn ervaring als fotograaf. “In het verleden was ik aanwezig als fotograaf op de miljonairsfair. Ik wilde daar uitpakken met iets speciaals. Ik kwam op het idee om een album te maken. Niet zomaar een album, maar een groot formaat, met afmetingen van 40 bij 60 centimeter. Opengeklapt mat het album 1.20 meter, het was 10 tot 15 kilo zwaar. Dat leg je niet zomaar neer. Daarom heb ik er een tafel bij laten maken. Het was iets aparts. Van dat album verkocht ik een aantal per jaar. Per album, inclusief reportage, verdiende ik 8 tot 12 duizend euro.”

Bioscoop

In deze albums nam Govers alleen liggend beeld op. “Waarom geen staande foto’s, wilde iemand weten. Maar die maakte ik niet. In de bioscoop zie je toch ook alleen liggend beeld? De verschillende beeldtypen zoals staand en vierkant zijn in het verleden voortgekomen uit de techniek. Ik kreeg van klanten echter nooit te horen dat ze staande beelden misten. Het scheelde mij niet alleen veel DTP-werk, het ging bovendien veel sneller.”

Lijsten

Een ander voorbeeld uit het verleden betreft het gebruik van lijsten en foto’s achter glas. “In het verleden kreeg de klant foto’s altijd ingelijst, achter glas. Ik ben vrij snel gaan kijken naar andere mogelijkheden. Door foto’s te voorzien van een speciale coating, was glas niet langer nodig. Dat scheelde kosten en gedoe, bijvoorbeeld vanwege schade die ontstond tijdens transport. Bovendien had je geen last meer van spiegeling.”

Digitale bestanden

Een vraag waar je als fotograaf op dit moment mee te maken hebt, is het beschikbaar stellen van digitale bestanden aan de klant. In het analoge tijdperk kon je deze vraag enigszins afhouden door te stellen dat je geen halffabricaten beschikbaar wilde stellen aan de klant. Tegenwoordig is fotografie bereikbaar voor iedereen. Dat betekent dat mensen veel meer het idee hebben dat ze het zelf wel kunnen. Ook willen ze zelf bepalen wat ze met deze bestanden doen. Dat kun je als fotograaf heel erg afhouden, maar wellicht is het verstandiger om mee te werken. Vervolgens kun je kijken hoe je op een andere manier het verschil kunt maken. Als fotograaf moet je op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en kijken wat je met deze ontwikkelingen wil en kan doen.”

Tips

Om buiten de kaders te kunnen denken, moet je je laten inspireren. Waar en hoe? Hieronder een aantal tips.

# bezoek een beurs in een branche waar je geen band mee hebt;

# bezoek musea om je hersen-beelddatabank te voeden;

# lees boeken die over andere branches gaan;

# praat iedere dag met anderen (liefst met andere achtergrond) en bespreek het probleem waar je vandaag mee zit – dit geeft nieuwe inzichten. Meer informatie: www.happix.nl.