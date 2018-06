De Kahmann Gallery getroffen door een zware lekkage begin maart. Een groot aantal werken en meer dan duizend boeken zijn beschadigd geraakt, sommige dingen onherstelbaar, naast extensieve schade die het pand heeft opgelopen. Fotograaf Stephan Vanfleteren stuurde daarom begin maart deze mail naar alle fotografen die aangesloten zijn bij Kahmann Gallery:

“We weten allemaal welk klein drama twee weken geleden is gebeurd bij onze vriend Roy.

Een openstaand waterkrantje op de Lindengracht 35 .

Een galerie werd een artistieke lavabo.

Water kan dodelijk zijn voor plafonds en muren.

Maar een muur en een plafond is herstelbaar.

Waardevol papier is dat niet.

Dit wil niemand meemaken.

En we kennen allen De Verzekeraar in tijden van nood: een verre vriend

Wat als… we een soort van kleine benefiet organiseren?”

Eensgezind en met vrijwel alle fotografen van Kahmann Gallery willen we u daarom van harte uitnodigen op de benefietveiling in George Marina te Amsterdam.

De werken die zijn ingebracht komen van fotografen die verbonden zijn aan of bevriend zijn met Kahmann Gallery.

De opbrengst komt ten goede aan het herstel van de gallery.

De veiling onder leiding van Jop Ubbens zal worden gehouden op woensdagavond 6 juni bij George Marina in Amsterdam.

Woensdagavond 6 juni 2018

INLOOP: 18.00 uur

VEILING: 19.00 uur

Locatie:

George Marina

Spaklerweg 10A

1096 BA Amsterdam

FOTOGRAFEN

Ramazan Barlas (1988, NL)

Paul Cupido (1972, NL)

Fons Brasser (1944, NL)

Rutger ten Broeke (1944, NL)

Linelle Deunk (1967, DE)

Bruno van den Elshout (1979, NL)

Casper Faassen (1975, NL)

Marc de Groot (1964, NL)

Pieter Henket (1979, NL)

Jeroen Hofman (1976, NL)

Paul den Hollander (1950, NL)

Laura Hospes (1994, NL)

Rogier Houwen (1992, NL)

Bas de Jager (1984, NL)

Barry Kornbluh (1952, USA)

Jasper Krabbé (1970, NL)

Bart Lunenburg (1995, NL)

Carla van de Puttelaar (1967, NL)

Kees Rijken (1955, NL)

Kees Scherer (1920 – 1993, NL)

Schilte & Portielje (1953 & 1958, NL)

Alexander Sporre (1988, NL)

Tamara Stoffers (1996, NL)

Jeroen Toirkens (1971, NL)

Stephan Vanfleteren (1969, BE)

Katrien Vermeire (1979, BE)

Bastiaan Woudt (1987, NL)

Er is de mogelijkheid om te reserveren voor een diner bij George Marina na de veiling via: http://www.cafegeorge.nl/george-marina/book-a-table

Graag reacties en uw rsvp naar: fotografen@kahmanngallery.com