BenQ introduceert met de SW320 een professionele monitor met een UHD-resolutie van 4K met 3840 x 2160 pixels in 16:9-formaat. De SW320 heeft een schermgrootte van 80,01cm/31,5 inch, een helderheid van 350 cd/m2 en een dynamische contrastverhouding van 20.000.000:1.

De nieuwe hardware-gekalibreerde monitor, met configuratiesoftware Palette Master Element, levert een zeer hoge kleurnauwkeurigheid van 100% sRGB en Rec. 709, 99%, Adobe RGB en 87% DCI-P3. Dankzij de HDR-functie (High Dynamic Range) geeft de SW320 de UHD-content met 4K zeer contrastrijk weer. De IPS-technologie maakt bovendien een kleurconstante weergave over een zeer brede kijkhoek van 178 graden horizontaal en verticaal mogelijk. De 14-bits 3D Look Up Table (LUT) beschikt over een ongekende kleurdiepte om het oorspronkelijke motief perfect weer te geven. De SW320 voldoet ook dankzij de Delta E ≤ 2 kleurnauwkeurigheid aan de veeleisende verwachtingen van de doelgroep.

De BenQ SW320 heeft een multi-verstelbare monitorvoet, die traploos tot 150 mm in hoogte kan worden versteld. Het scherm kan 45 graden om de as draaien en van -5 tot 20 graden kantelen. Daarnaast is de monitor voorzien van een 90 graden pivot-functie waarbij ook de anti-verblindingskap automatisch meedraait. Dankzij de BenQ kleurtemperatuursensor herkent de monitor het omgevingslicht en past de kleur in combinatie met de Color Display Clone Software automatisch aan. Met ColorGamut kunnen beelden via splitscreen op hetzelfde moment in verschillende kleurruimten op het scherm worden bekeken, ongeacht of de data van één of twee afzonderlijke pc’s afkomstig is. Dankzij de Hotkey Puck kan worden geschakeld tussen de verschillende modi.

De met het Technicolor-keurmerk ‘Color Certified` onderscheiden professionele monitor biedt een uitgebreide connectiviteit (DisplayPort, HDMI, USB 3.0) en een geïntegreerde SD/SDHC/SDXC-kaartlezer. BenQ verleent op de SW320 een 3 jaar garantie met on-site exchange service.

De BenQ SW320 is vanaf december verkrijgbaar voor een prijs van € 1.599,- incl. btw.