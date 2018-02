Jack Marijnissen houdt zich bezig met landschaps- en architectuurfotografie, maar in zijn foto’s miste hij de dynamiek die hij in de steden ervaarde. Hij kwam op het idee om meerdere beelden samen te voegen. Marijnissen fotografeert mensen in de stad, straatbeelden, landschappen bij dag en nacht. “Ik wil de beschouwer laten zien dat er meer is dan één blik op een stad, gebouw of station. Als je ziet wat er gebeurt op een station en je maakt maar één foto, dan zie je maar fractie van de verplaatsing van mensen, maar maak je meerdere foto’s dan zie je pas de beweging”.

Al vanaf zijn jeugd beoefent hij de fotografie. Nadat hij aan de Fotovakschool in Apeldoorn studeerde begon zijn carrière als fotograaf. In 2013 ontstond zijn idee voor zijn fotoserie Frozen Streets. Hij concentreert zich in deze serie op het mixen van foto’s. Na het fotograferen bewerkt hij de opnamen in de computer. Op één foto zie je meerdere momentopnames die uit drie à vier, soms wel uit tien beelden bestaan. De beweging van het verkeer, de mensen en gebeurtenissen komen hierdoor op één afbeelding samen. In al zijn werk zie je de indrukken van de dynamiek van de stad. Hij heeft hierbij een diepere achtergrond: “Als je uit eten gaat zie je dat mensen met zichzelf bezig zijn. Op straat kijkt men elkaar niet meer aan. Iedereen is op straat in zichzelf gekeerd. Door het mixen van de foto’s zie je dat de mensen langs elkaar lopen. In mijn foto’s zie je hoe vluchtig mensen tegenwoordig zijn. Van het dagelijkse leven maak ik een bevroren beeld.”

Zijn gekozen onderwerpen fotografeert hij ook vanuit verschillende standpunten. De stadse onderwerpen zijn onder anderen skylines, gebouwen, kathedralen, massa’s van mensen en stations. Hij ervaart een treinstation als druk en kleurrijk. “Het beeld dat ik creëer ziet er dynamischer, kleurrijker en meer fantasierijk uit dan op het werkelijke moment.” Veelal fotografeert hij bekende gebouwen zoals de Domtoren, het World Trade Center of de Eiffeltoren, vanuit steeds een ander perspectief en op andere momenten. “Een gebouw ziet er in de ochtend anders uit dan in de midden op de dag. Dat komt doordat het licht anders valt. Het lijkt daardoor steeds een ander gebouw.” Volgens Marijnissen zie je in zijn foto’s de bijzonderheden van de beweging, gebeurtenissen en verandering van licht. Er ontstaat een time lapse van verschillende foto’s in één beeld. “Het is mijn streven dat de beschouwer iedere keer weer iets nieuws ziet in mijn foto’s. Dat hoor ik ook vaak als mensen werk van mij gekocht hebben. Ze zien iedere keer weer een ander detail in de foto.”

Jack Marijnissen is geboren in Nederland en woont nu in Luik. Vanuit België reist hij rond de wereld om met zijn fotografie de beweging van steden te bevriezen.

Voor meer informatie www.frozenbyjack.com.