In de serie Boys portretteert Jessica Kelly mannelijke escorts. “Ik heb dit project als afstudeerwerk gemaakt. Met deze serie wil ik aandacht vragen voor deze industrie en de mannen die hierin werken. Ook al is het beroep van prostitué een van de oudste ter wereld, toch is het nog steeds een taboe in onze hedendaagse samenleving. Voor mannelijke prostituees geldt dit nog meer dan voor vrouwen.”

“Voor mijn afstudeerwerk had ik verschillende ideeën. Een project over de vrouwen in de Londense sekswereld bijvoorbeeld. Maar dat onderwerp is in het verleden meermaals gedocumenteerd. Daarom wilde ik graag mannelijke escorts fotograferen. Het is een wereld die ik niet goed ken. Dat trekt me: series maken van onbekende onderwerpen, waar ik iets van leer.”

“Het was niet moeilijk om met de mannen in contact te komen. Dat ging via escortbureaus. Tijdens mijn online zoektocht stuitte ik vooral op mannen tussen de 18 en 30 jaar. Ik stuurde hen e-mails en dat leidde tot een telefoongesprek of een proefshoot. Daarna maakte ik een vervolgafspraak voor een echte shoot. Niet iedereen die ik heb benaderd wilde meewerken aan dit project. Van de mannen die wel instemden, was de meerderheid heel open over wat hij doet. Deze mannen hadden er geen problemen mee om herkenbaar in beeld te worden gebracht. Een aantal van hen wilde dat niet, vanwege uiteenlopende redenen. Soms omdat hun familie niet weet van hun leven als escort.”

Bewustheid

“Ik heb de mannen voor hun tijd betaald, alsof ik een klant was. Zij hielpen me immers in hun eigen tijd, dus dat leek me niet meer dan terecht. In mijn eerste mail heb ik uitgelegd wat ik met dit project wil bereiken. De mannen wilden graag meewerken om meer bewustheid te creëren voor het bestaan van mannelijke escorts.”

“Wat ik heel interessant vond om te ontdekken, is dat seks slechts 30 procent uitmaakt van hun werk. Veel klanten willen juist gezelschap, de mogelijkheid om tijd met een ander door te brengen.”

Hotel

Op een na zijn de mannen geportretteerd in hun ondergoed. “Ik wilde een eenduidig beeld creëren in deze serie, daarom heb ik ze allemaal op dezelfde wijze gefotografeerd. Enkel met het gebruik van natuurlijk licht. Ik heb de mannen zelf laten bepalen waar ik ze zou fotograferen. Bij hen thuis of in een hotel. In het laatste geval heb ik een hotelkamer geregeld dichtbij huis.”

Veranderingen

Met haar afstuderen is er geen einde gekomen aan het project. In tegendeel. “Ik ga op dezelfde manier door. Ik voel nog geen noodzaak om mijn werkwijze te veranderen. Ik wil graag de veranderingen binnen deze industrie vastleggen, door bijvoorbeeld het beeld van 2016 te vergelijken met dat van 2026. Om te kijken of de maatschappij al op een andere manier tegen deze industrie aankijkt.”

Kelly werkt samen met National Ugly Mugs, een organisatie die mannelijke escorts steunt door de veiligheid voor de mannen te vergroten, geweld tegen de escorts tracht tegen te gaan en het stigma poogt te doorbreken. Meer informatie: www.jessicakellyphotography.com.