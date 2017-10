Wij associëren chocolade met feest, comfort, romantiek. Maar associëren wij het ooit met de boeren – en vaak kinderen – die het product letterlijk maken?

West-Afrika produceert bijna driekwart van de wereldcacaos, waarvan 70% in Europa en Noord-Amerika wordt verbruikt. Meer dan 2 miljoen kinderarbeiders werken alleen op cacaoplantages in Ghana en de Ivoorkust alleen. Wie zijn deze kinderen en waarom doen ze dit werk? BITTER Chocoladeverhalen werpt licht op deze vragen. Combinatie portretten van 15 voormalige kinderarbeiders en interviews met de kinderen en andere actoren in de industrie, geven de tentoonstelling en het boek een inzicht in de complexiteit van een product dat veel van ons als vanzelfsprekend aanvaarden.

Verhalen van 15 kinderen

Portretten en verhalen van 15 kinderen BITTER Chocolate Stories vertelt de verhalen van Bassirou, Valerie, Augustin, Sarata, Mohamed, Cedric, Ghislain, Issaka, Bèbè, Kassoum, Laeticia, Alexis, Cathérine, Josias en Edyon, die allemaal werkzaam waren als kinderarbeiders op cacao plantages in de Ivoorkust. Oorspronkelijk uit Burkina Faso wonen de kinderen nu in een huisvesting en opleidingscentrum in de hoofdstad Ouagadougou, waar Joana Choumali (Ivoorkust, 1974) hen in een geïmproviseerde studio fotografeerde. Het resultaat is drie portretten van elk kind: een van de voorkant, een van de rug en één van hun handen. Journalist Marijn Heemskerk (Nederland, 1980) interviewde de kinderen over hun ervaringen op de plantages en hun dromen voor de toekomst. Zij sprak ook met andere actoren in de industrie om een ​​genuanceerd begrip te presenteren van de vele factoren die leiden tot kinderhandel en kinderarbeid.

Tentoonstelling in de Beurs van Berlage

Van 13 oktober tot 22 november worden BITTER Chocoladeverhalen te zien op de Beurs van Berlage (Amsterdam, NL). Bezoekers zullen de kracht ervaren om te worden omringd door monumentale portretten van de kinderen die de cacao oogsten voor de chocolade die zij zo lief hebben. Ze ontdekken hoe we worden verleid door reclame-slogans om een ​​product met een bittere waarheid te consumeren: gedwongen kinderarbeid in West-Afrika neemt nog steeds toe. Bitter Chocoladeverhalen zullen bezoekers toestaan ​​om verschillende sensaties te ervaren. Van het simpele genot van vliegen over West-Afrikaanse cacao plantages tot aan het aanraken van echte cacaobonen. Van de harde werkelijkheid van kinderen die aan plantages werken tot aan hun dromen, uitgedrukt in tekeningen.

Foto boek met interviews en achtergrondinformatie

Bittere Chocoladeverhalen richten zich op een onconventionele manier op het harde realisme van kinderarbeid in cacaoplantages. De Nederlandse freelance journalist Marijn Heemskerk maakte interviews met voormalige kinderslaven en schreef achtergrondteksten. Samen met infographics geven ze inzicht in de geschiedenis van de productie van cacao, de economische en sociale omstandigheden voor boeren in West-Afrika, evenals de initiatieven die niet genomen worden om de ergste kinderarbeidspraktijken in de industrie te bestrijden. Het boek is beschikbaar in het Nederlands en Engels voor € 29,50. Voor elk verkochte boek wordt € 5 uitgekeerd aan de Tony’s Foundation, die projecten ondersteunt in cacao-groeiende gemeenschappen in West-Afrika, waaronder het trainingscentrum in Burkina Faso.

Tony’s Chocolade en Paradox

Tony’s Chocolade en Paradox creëerden BITTER Chocolate Stories om het bewustzijn over kinderarbeid in de cacaoindustrie te vergroten. Iedereen in de chocoladeketen – cacao boeren, chocoladebedrijven, detailhandelaren, overheden en consumenten – heeft de verantwoordelijkheid om kinderarbeid aan te pakken, en het informeren van een breed publiek van het probleem is de eerste stap om dit te bereiken.

De tentoonstelling loopt van 13 oktober tot 23 november 2017 in de Beurs van Berlage te Amsterdam. De portretten en verhalen van de 15 kinderen worden getoond in het midden van de tentoonstellingszaal. Deze zullen vergezeld gaan van de slogans van belangrijke chocolademerken, die een scherp contrast vormen tussen het genot van chocoladeverbruik en de harde werkelijkheid van haar productie.

Rond de rand van de hal zal een tijdlijn bezoekers door de geschiedenis van cacao en de ontwikkeling ervan als een wereldwijde commodity nemen. Het ontwerp van de tentoonstelling is bedoeld om de complexiteit van de industrie in de fysieke ruimte te reflecteren: de kinderen zijn letterlijk ‘in het midden’ vastgelegd. Tegelijkertijd beoogt de tentoonstelling door de bezoekers bloot te leggen aan de wereld achter hun chocoladerepen, te benadrukken hoe hun consumptie keuzes een industrie beïnvloeden en op hun beurt het leven van talloze kinderen.

