Het boek Streets of the World – Verhalen van Jeroen Swolfs wordt gepresenteerd n het boek. Deze wereldse presentatie vindt plaats in ’t Compagnietheater te Amsterdam op dinsdag 8 januari om 17:00 uur.

Hoe zou het zijn? In zeven jaar tijd naar álle landen ter wereld reizen. Dit boek beschrijft de fascinerende reisverhalen van fotograaf Jeroen Swolfs. In deze tumultueuze wereld zocht hij naar wat ons als mensen met elkaar verbindt en reisde daarvoor naar 195 hoofdsteden om het straatleven te fotograferen. Maar hoe kom je op zo’n idee? Hoe krijg je het gefinancierd? En vooral: hoe voer je het uit?

Reis mee met deze hedendaagse avonturier die voor zijn project Streets of the World op zoek ging naar de mens maar vooral zichzelf als mens tegenkwam. Ontdek de geheimen van mysterieuze eilandjes in de Stille Oceaan als Kiribati, Tuvalu en Nauru, loop mee door zwoele straten van Bangkok, Rio de Janeiro en Ouagadougou en verwonder je over het dagelijks leven in Mogadishu, Kabul en Baghdad. Dit boek neemt je mee op een weergaloze wereldreis waaruit blijkt dat er nog verrassend veel te ontdekken valt.

Langste foto-expo ter wereld

20/01/2019 in Dubai

Tevens zal Jeroen een tipje van de sluier op lichten over Streets of the World in Dubai – de langste foto expositie ter wereld – die daar op 20 januari 2019 van start gaat.

PROGRAMMA

17:00 uur Aanvang

17:20 uur Presentatie

18:00 uur Borrel & Signeersessie

19:00 uur Einde

Meld u hier aan voor de boekpresentatie*

AANMELDEN via social@streetsoftheworld.com

*Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld u zo snel mogelijk aan.

Adres

Compagnietheater

Kloveniersburgwal 50

1012 CX Amsterdam

Parkeren

P1 Parking Waterlooplein

Valkenburgerstraat 238

1011 ND Amsterdam



Jeroen Swolfs, fotograaf en creative director Streets of the World:

“De afgelopen 7 jaar reisde ik naar álle landen ter wereld om het straatleven te fotograferen. Ik maakte juist een positief verhaal over gelijkheid, verbinding en overeenkomsten in alle culturen van die wereld. Wat ooit een droom en een missie was, is een uniek avontuur geworden dat evenzeer gaat over betrokkenheid met de samenleving als over gewaagd ondernemerschap en storytelling.”

Over Streets of the World

In 2009 trok de Nederlandse fotojournalist Jeroen Swolfs de deur achter zich dicht voor een ambitieuze reis. Hij wilde alle landen van de wereld bezoeken om er een foto te maken van het straatleven anno nu. In 7 jaar tijd bezocht hij 195 landen. Nu is het tijd om zijn project Streets of the World met de wereld te delen. Jeroen Swolfs wil met zijn werk mensen inspireren om met andere ogen naar elkaar te kijken; niet met verschillen, maar juist met verbondenheid als uitgangspunt. In 2019 gaat Streets of the World naar Dubai, Londen, Brussel en Amsterdam.