Boekpresentatie 20 november Bertien van Manen: I will be wolf

Op maandag 20 november organiseren PhotoQ Bookshop en Pakhuis de Zwijger de Nederlandse presentatie van het nieuwe boek van Bertien van Manen, I will be Wolf. Edie Peters interview de fotografe en na afloop is er een signeersessie. De avond begint om 20 uur. Bertien van Manen is wereldberoemd om haar, sterk op kleur gerichte, werk dat ze maakte tijdens reizen naar onder meer Rusland, China, Spanje en de VS. Ze maakt intieme beelden dankzij de nauwe contacten die ze opbouwt met mensen die ze tegenkomt. Met de jaren heeft ze een eigen positie in de documentaire fotografie verworven met foto’s die verrassen door hun ogenschijnlijk terloopse karakter. Nu komt ze – opvallend genoeg- met een fotoboek vol zwartwit-foto’s: I will be Wolf. Pakhuis De Zwijger en PhotoQ Bookshop organiseren de Nederlandse presentatie van het boek, een uitgave van het Engelse MACK, waarbij Bertien van Manen vertelt over de foto’s, het maakproces en haar visie op fotografie. Meer informatie en aanmelden bij Pakhuis De Zwijger Boekpresentatie 21 november Jan Banning: Red Utopia

Op 21 november presenteert en signeert Jan Banning zijn boek Red Utopia in de PhotoQ Bookshop. Zijn nieuwste werk is enkele weken geleden verschenen. Jan Banning toont zijn visie op het communisme 100 jaar na de Russische revolutie. Banning bezocht hiervoor India, Italië, Nepal, Portugal en Rusland. De beeldtaal ligt in het verlengde van zijn succesvolle boek Bureaucratics.

Wat is er over van de idealen na misdaden tegen de menselijkheid van verschillende regiems, de val van de Berlijnse muur in 1989 en de opkomst van het neoliberalisme, zijn enkele van de vragen die Banning zich stelde.

We zien in het boek interieurs van partijkantoren, ‘musea van een toekomst uit het verleden’ zoals een jonge Italiaanse communist het noemde, en Banning maakte omgevingsportretten van bestuurders en activisten.

Presentatie en signeersessie Jan Banning: Red Utopia

21 november

17.30 uur

PhotoQ Bookshop

Wijdesteeg 3A

1012RN Amsterdam

Op zaterdag 18 november is Sanne De Wilde te gast bij PhotoQ’s Book Club. Onderwerp van gesprek is haar succesvolle boek The Island of the Color Blind.

Will je je verdiepen in het boek en hoe het tot stand is gekomen? In een intieme setting met de fotografe? Meld je aan!

Belangstelling? Niet te lang meer wachten: PhotoQ’s Book Club: Sanne De Wilde: The Island of the Color Blind

voor meer informatie photoq bookshop.