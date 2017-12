Bram Tackenberg is al een paar jaar bezig aan De Woonkamers: een serie foto’s waarin huishoudens in hun woonkamer worden geportretteerd. De opnames zijn even statig als eenvoudig. Ze geven een prachtig beeld van hoe Nederland woont en leeft anno nu en vormen als document een tijdcapsule voor toekomstige generaties. Wat ooit als een min of meer spontane serie is ontstaan, is inmiddels doorontwikkeld tot een serie met een heus concept erachter. Tackenberg is zijn opnames steeds ruimer gaan uitkaderen naarmate de serie vorderde. Hierdoor konden persoonlijke elementen en attributen die in de ruimtes aanwezig waren een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Ook tuinen en uitzichten werden ook steeds meer van belang. “Het zijn echte tijdsbeelden”, vindt Tackenberg. Daarom probeert hij ze ook zo eenvoudig mogelijk te fotograferen. “Juist daardoor zullen de opnames langer meegaan.”

Voor Bram Tackenberg is fotografie iets waarmee hij is opgegroeid. Zijn opa had een doka en een kast vol kleinbeeldcamera’s. Vanaf zijn veertiende is hij zelf gaan fotograferen en daar is hij op de Kunstacademie mee doorgegaan. Fotografie was voor hem echter vooral een startpunt voor het maken van ander autonoom werk in de vorm van installaties en zeefdrukken en dergelijke. Om ook brood op de plank te krijgen, richt hij samen met zijn partner een eigen audiovisueel bedrijf op dat zich specialiseert in informatieve animatiefilms. Van daaruit verzorgt hij op middelbare scholen ook workshops in het maken van stopmotion films. Tackenberg bleef fotograferen, maar het had altijd een ondergeschikte rol. Dat veranderde toen hij in 2013 een atelier huurde en besloot ‘dat er maar eens echt foto’s uit zijn camera’s moesten komen’. Hij ging steeds meer portretten maken, niet alleen voor zakelijke klanten, maar ook van particulieren. Hij vindt dat zo leuk dat hij zijn audiovisuele werk eigenlijk enigszins grappend een bijbaan noemt. Het liefst zou hij zich uitsluitend op de portretfotografie willen richten.

