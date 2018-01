BredaPhoto international photofestival nodigt professionele fotografen uit om hun visie te geven op het 2018-thema ‘To infinity and Beyond’, met de kans om te exposeren op het grootste fotofestival van Nederland. Inschrijven kan nog tot 1 februari 2018.

De tweejaarlijkse en 8ste editie van BredaPhoto international photofestival nodigt professionele fotografen van over de hele wereld uit om hun visie te geven op het 2018-thema TO INFINITY AND BEYOND. BredaPhoto nodigt hen uit om hun (audio) visuele interpretatie te geven van de mogelijkheden en impact van de vooruitgang in technologie en wetenschap. Brengt die louter vooruitgang? Of openen we een doos van Pandora vol met nare verrassingen? Geselecteerde fotografen krijgen de kans om hun werk te laten zien op het grootste fotofestival van Nederland.

Deelnemers

De open call is open voor alle geaccrediteerde professionele fotografen en visuele kunstenaars van over de hele wereld.

Deelname en jurering

Deelnemers kunnen zich inschrijven tot 1 februari 2018 via de website van BredaPhoto Festival. De selectie van werk dat geëxposeerd wordt, wordt gedaan door de drie curatoren van BredaPhoto: Reinout van den Bergh, Geert van Eyck en Jan Schaerlackens. De inzendingen die volgens hen het thema en programma het beste complementeren zullen worden tentoongesteld tijdens BredaPhoto international photofestival van 5 september tot 21 oktober 2018.

TO INFINITY AND BEYOND

Het thema van het fotofestival voor 2018 is TO INFINITY AND BEYOND; over de mogelijkheden en impact van de vooruitgang in technologie en wetenschap. Alle inzendingen voor de open call moeten een uiteenzetting van dit thema zijn om mee te dingen naar deelname. Voor meer informatie over het thema én de open call ga je naar de website bredaphoto.nl. Op de site kun je ook de digitale folders over de open call en het thema downloaden. Geïnteresseerde fotografen kunnen zich opgeven via het online inschrijfformulier dat ook op de website te vinden is.