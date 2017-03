Brent Stirton, winnaar van de World Press Photo in de categorie Nature series, zal een lezing geven over zijn werk op de Professional Imaging 2017. Pf sprak al eerder met Brent Stirton over zijn werk.

Brent Stirton is senior staffotograaf bij Getty Images en werkt voor alle grote organisaties op gebied van duurzaamheid, water, mensenrechten en wereldgezondheid. Hij woont in California, maar is geboren en opgegroeid in Zuid-Afrika. Hij heeft er gestudeerd en de apartheid meegemaakt. In eerste instantie wilde Stirton arts worden maar hij is tijdens zijn studie in de hectiek van de strijd tegen apartheid veranderd van studierichting en als journalist gaan werken. “Ik denk in essays. Ik schreef over seksueel geweld en had daarbij foto’s nodig. De eerste spraakmakende serie is gemaakt in de streek van KwaZulu-Natal waar geen fotograaf hem wilde vergezellen en Stirton daarom zelf heeft gefotografeerd. Stirton heeft er geen opleiding voor gevolgd maar is gewoon begonnen, geleid door zijn eigen inlevingsvermogen en manier van kijken, een verhalenverteller, ook in beeld. Zuid-Afrika is een kookpot vol spanningen. Stirton kent het land, houdt van het land, maar wil er niet langer wonen. ”Wat ik doe voel ik als een deel van mijn verantwoordelijkheid. Er zijn grote problemen in dat land. Problemen in de dynamiek tussen mensen. En armoede is altijd de kern van het probleem, van bijna alle problemen, overal ter wereld.”

Brent Stirton fotografeert intensief, negen maanden per jaar. Drie maanden heeft hij nodig om ‘zichzelf te hervinden’, zoals hij dat zelf uitdrukt. Om mentaal te overleven. Je kunt je er iets bij voorstellen als je kijkt naar de hoeveelheid en de kwaliteit van de projecten die van zijn hand verschijnen in de media. Zijn belangrijkste project is ‘Living with Lions’ over de jacht op neushoorns en leeuwen in Zuid-Afrika. Het jagen op groot wild is uitgegroeid tot een geliefde activiteit voor wie daar een fors bedrag voor wil betalen. De Spaanse (ex)koning Juan Carlos wordt terecht heftig bekritiseerd om zijn voorliefde voor de olifantenjacht in Afrika. Het project Living with Lions laat ons beelden zien van trotse jagers met hun buit. In grote ‘lion-farms’ worden leeuwen gefokt voor de jacht en voor de botten. Na de dramatisch dalende stand van het aantal tijgers is er op de Aziatische markt vraag ontstaan naar botten van leeuwen om te gebruiken in o.a. lustopwekkende medicijnen. Hetzelfde geldt voor de hoorn van de neushoorn, geliefd en gevraagd in China en Vietnam. Zonder enige reserve worden de hoorns afgehakt, de neushoorns overleven het vaak niet. Nu het omgaan met wild aan verandering onderhevig is ontstaat het besef van het belang van behoud van de wildstand. Een vernieuwend programma in Zuid Kenya werft leeuwenjagers onder de Maasai. Zij sporen leeuwen op en voorkomen conflicten tussen herders met hun kuddes en de leeuwen. En het werkt. Zuid-Afrika is Stirton dierbaar.

Het project ‘The Tuareg Nation’ wil iets laten zien van de problemen waar deze stam heden ten dage mee worstelt. Problemen die actueler zijn dan ooit. De Toearegs zijn de traditionele nomaden uit de Sahara woestijn. Zij zwerven met hun kuddes ongeacht de landsgrenzen door gebieden in Niger, Mali, Algerije en Libië. De aanwezigheid van mineralen (uranium) en politieke spanningen zijn de aanleiding geweest voor een verbod voor Toearegs door een deel van de traditionele gebieden te trekken. Door de toenemende droogte decimeren de kuddes, de bron van levensonderhoud van de Toearegs. De laatste drie jaar rebelleren Toeareg milities tegen de diverse regeringen in de hoop op gehoor. Het gevaar bestaat dat veel van de jonge mannen onder invloed van AQIM (Al Qaeda In the Magreb) zullen radicaliseren.

Brent Stirton is veel gevraagd. Hij is bekend om zijn efficiënte manier van werken en zijn hoge tempo maar ook om zijn persoonlijke stijl van fotograferen. Ook onder moeilijke omstandigheden gebruikt hij zo mogelijk extra verlichting waardoor zijn foto’s herkenbaar zijn en aan impact winnen. De duur van de periode van de opnamen van de projecten is vaak niet langer dan twee of drie weken. “I have a short temper”, daarmee karakteriseert hij zijn eigen werktempo. Soms gaat Stirton later nog eens terug want het verhaal is nooit af, hoewel dat niet altijd gemakkelijk is met dertig projecten per jaar. Op de vraag of zijn werk documentaire fotografie of fotojournalistiek is, reageert Stirton met onbegrip. Doet dat er iets toe? Hij werkt gewoon.

http://www.professionalimaging.nl/#sprekers2017

18 tot en met 20 maart

De Loods/ Hart van Holland, Berencamperweg 4, 3861 MC Nijkerk

Prijs: € 10,- inclusief parkeren en gratis shuttle bus

Meer informatie: www.professionalimaging.nl