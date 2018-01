Ontmoet Brian Griffin in Groningen tijdens Eurosonic Noorderslag

Van 17 t/m 20 januari, tijdens Eurosonic Noorderslag, is de Britse fotograaf Brian Griffin, die momenteel exposeert in de Noorderlicht Fotogalerie, aanwezig in Groningen voor een uitgebreid programma, met als hoogtepunt een informeel feestje in de Noorderlicht fotogalerie. U bent allemaal van harte uitgenodigd.

DONDERDAG 18 JANUARI: BRIAN GRIFFIN IN DE NOORDERLICHT FOTOGALERIE

Op donderdag 18 januari is er vanaf 17 uur een informele meet & greet in de Noorderlicht Fotogalerie. Brian Griffin zal kort worden voorgesteld en geïnterviewd door schrijver en muzikant Bill Mensema, gevolgd door een programma vol fotografie, drankjes, hapjes en boekverkoop. En je kunt (ingelijste) prints van acht van Griffins werken kopen, waarbij je het certificaat van echtheid ter plekke door de fotograaf kan laten ondertekenen. En uiteraard zal Griffin met veel plezier zijn boek ‘POP’ signeren, dat eveneens in de galerie te koop is.

VERDER PROGRAMMA

Vr 19 januari | 14.50 tot 15:20

Plato Instore, Oude Ebbingestraat 41, Groningen

Brian Griffin | signeersessie albumcovers

Vr 19 januari | 12.00 – 20:00

Noorderlicht Fotogalerie, Akerkhof 12, Groningen

VPRO 3voor12 live-sessies | Focus op Europees talent

Zat 20 januari | 12.00 – 20:00

Noorderlicht Fotogalerie, Akerkhof 12, Groningen

VPRO 3voor12 live-sessies | Focus op Nederlands talent

t/m 28 januari 2018

Noorderlicht Fotogalerie

Akerkhof 12, Groningen NL

BRIAN GRIFFIN – POP

Tot en met 28 januari is het werk van topfotograaf Brian Griffin nog te zien in de Noorderlicht Fotogalerie. Met LP-hoezen, portretten en videowerk van artiesten als Joe Jackson, Ian Dury, The Clash, Depeche Mode, Echo & the Bunnymen, Iggy Pop, Kate Bush, The Specials, Siouxsie and the Banshees, Elvis Costello en ontelbaar veel andere grote en minder grote sterren.

