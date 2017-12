In de donkerste weken van het jaar loopt in Brugge de 5de editie van het stadsfestival fotografie, met boeiende tentoonstellingen én een uitgebreid extra programma. Brugge Foto is een uniek evenement met tentoonstellingen op 10 prachtige locaties in het centrum van Brugge. Alle locaties samen vormen een mooi traject met alle expo’s op wandelafstand.

Het festival getuigt van de grote diversiteit in de wereld van het fotogra sch beeld, met aandacht voor documentaire verhalen, fotogra sche essays, hedendaagse conceptuele fotogra e en de link met andere media. Meer dan 40 Belgische en buiten- landse fotografen tonen hun fotoprojecten. Op het programma staan zowel toonaangevende fotografen als aankomend talent. De tentoonstelling Ad Noctum in het Concertgebouw is gelinkt aan December Dance. Curator Christian Rizzo laat zich voor zijn dansvoorstellingen vaak inspireren door de duisternis en de obscuriteit en aan de nocturnes van Chopin en Satie. Bij enkele tentoonstellingen worden beelden getoond van alumni van de Stedelijke Academie Brugge, dit naar aanleiding van de viering van 300 jaar Academie. Ook dit jaar zijn er extra activiteiten: de Donkerste Kamer op 21 dec. in het Concertgebouw, bookshops en een portfolioreview.

Als afsluiter op 7 jan. is er het Salon der Monologen met presentaties van merkwaardige fotoprojecten door o. a. Danielle van Zadelhoff, Rem van den Bosch en Isabelle Pateer. Voor een overzicht, raadpleeg de rubriek eXTRA ! in dit magazine. Brugge Foto ontplooit zich ten volle van 3 december 2017 tot 7 januari 2018. De expo ’s zijn open van donderdag tot zondag, van 14:00 tot 18:00. Sommige expo ’s hebben andere of ruimere openingstijden. Vergewis u zeker van de periode en de openingstijden die bij elke expo in dit magazine vermeld staan. Brugge Foto is een gratis festival. Wie niet in Brugge woont, betaalt wel een combiticket van €8 voor de expo ’s in het Concertgebouw en het Volkskundemuseum. Brugge Foto is gesloten op 24, 25 en 31 dec. en op 1 jan. De expo Dark Rooms loopt tot 27 dec. De expo in KAAP/De Groenplaats tot 22 dec. Brugge Foto is een samenwerking van Musea Brugge, Het Entrepot, Concertgebouw, Stedelijke Academie Brugge DKO, KAAP/De Werf, Snuffel Hostel, PAK Gistel en 44 Gallery. Voor het volledige programma, www.bruggefoto.be