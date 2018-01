De Bruidsfoto & Film Award-jury maakt vandaag de nominaties bekend voor de prestigieuze foto- en filmverkiezing. Uit een aantal van ruim 1.600 inzendingen koos de jury 80 foto’s en 5 films die meedingen naar een felbegeerde Bruidsfoto & Film Award 2018. De BFFA wordt dit jaar voor de 14e keer op rij georganiseerd. In de 8 fotocategorieën zijn telkens 10 foto’s genomineerd. In de filmcategorie zijn 5 films genomineerd. Alle genomineerde bruidsfoto’s en -films zijn te vinden op www.bffa.nl.

Bruiloften in Nederland

“Dit jaar ligt de nadruk op beelden van bruiloften die zijn gemaakt in Nederland. Hoewel Nederlandse bruiloften in het buitenland ook prachtige beelden opleveren, vormen deze een relatief klein aantal ten opzichte van het totale aantal bruiloften op Nederlandse bodem. Om bruidsparen te inspireren die graag hun trouwdag willen vieren buiten Nederland, is er dit jaar speciaal de categorie Destination Wedding”, aldus Susan Lippe-Bernard, internationaal hoofdredacteur van Bruid & Bruidegom Magazine en tevens voorzitter van de jury. “In aanvulling op de internationale vakjury bestaande uit drie professionele fotografen en filmmakers, is er dit jaar ook voor het eerst een jury bestaande uit drie bruidsparen. Zij vormen onze lezersdoelgroep en daarom hebben wij hen ook de belangrijke taak gegeven om tot de nominaties te komen”.

Publieksprijs en vakprijs

Met het bepalen van de genomineerden van de Bruidsfoto & Film Award 2018 is de race nu echt van start gegaan. Tot 10 mei 2018 kunnen aanstaande bruidsparen en collega-beeldmakers hun stem uitbrengen op hun favoriete bruidsfoto’s en -films via www.bffa.nl.

Op maandag 28 mei 2018 worden de winnaars van de publieksprijs en vakprijs bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking. De foto met de meeste publieksstemmen wint ook nog eens de titel Overall Winnaar 2018.

Overzicht genomineerden BFFA 2018

Getting Ready

Amanda Drost Photography Ede

B-Visuals Groningen

De Grote Dag Groningen

Ed Geels fotografie IJmuiden

Ivar Fotografie Baarlo

Kijk-Kunst Fotografie Eerbek

Kim fotografeert Heel

Nicole Bosch | Photographer Zwolle

World White Weddings Amsterdam

Yvonne Kuipers Fotografie Medemblik

Bruidspaar

Anck Photography Rotterdam

Asim Bari Fotografie Rotterdam

AV Fotoreportages Amsterdam

Blue Ribbon Studio Opwijk

Cathy fotografie Oud Beijerland

FOR LOVE WE LIVE Rotterdam

In beeld met Floor Elburg

Peter van der Lingen | fine art weddings Zwolle

Sanne Bruidsfotografie Ermelo

Trouwdag in Beeld Helmond

Bruid

Amanda Drost Photography Ede

Geertje Vierhout Fotografie Wezep

Gerhard Nel Fotografie Den Haag

LNRD Photography Utrecht

Lovepicture trouwfotografie Rijnsburg

Nelleke Stark Fotografie Bennekom

Peter van der Lingen | fine art weddings Zwolle

Renske Meinema Fotografie Zwolle

Studio Damon Wassenaar

Westerhuis en Westerhuis Haarlem

Bruidskinderen

GERJANNE Wezep

Cathy fotografie Oud Beijerland

Fotografie Gertenbach Papendrecht

LNRD Photography Utrecht

Lotte Marie Photography Nunspeet

Marielle Kokke Fotografie Wijchen

Natalja Fotografie Zwartewaal

The Wedding Story Noordhoek

Trouwdag in Beeld Helmond

Yvonne Kuipers Fotografie Medemblik

Ceremonie

Bas Driessen Photography Beneden-Leeuwen

Blue Ribbon Studio Opwijk

b-together trouwfotograaf Apeldoorn

David Lamboo Fotografie Esch

FOR LOVE WE LIVE Rotterdam

Fotografie Gertenbach Papendrecht

Hulskers Fotografie Eexterveen

Kim fotografeert Heel

LNRD Photography Utrecht

Selijn Fotografie Ede

Emotie

AV Fotoreportages Amsterdam

Manola van Leeuwe – Fotografie+ ‘s-Hertogenbosch

Hulskers Fotografie Eexterveen

iSi fotografie Enschede

Marco Klompenmaker Fotografie Kampen

MooiBelicht Fotografie Pijnacker

Renske Kleverwal Fotografie Deventer

Selijn Fotografie Ede

Studio Damon Wassenaar

Trouwdag in Beeld Helmond

Family & Friends

AV Fotoreportages Amsterdam

Gerhard Nel Fotografie Den Haag

GERJANNE Wezep

LNRD Photography Utrecht

Marco Klompenmaker Fotografie Kampen

Nelleke Stark Fotografie Bennekom

Nienke van Denderen Fotografie Utrecht

The Wedding Story Noordhoek

WeddingStudios Den Haag

Wilmers Fotografie Bemmel

Destination Wedding

Amanda Drost Photography Ede

Asim Bari Fotografie Rotterdam

Bas Uijlings Fotografie Hooglanderveen

Brett Florens Amstelveen

EVO-Photography IJsselstein

Manola van Leeuwe – Fotografie+ ‘s-Hertogenbosch

Hulskers Fotografie Eexterveen

In beeld met Floor Elburg

MooiBelicht Fotografie Pijnacker

Studio Damon Wassenaar

Film

BruidBeeld Rotterdam

De Filmmeisjes Oosterhout

Jan Persoon Videografie Amersfoort

Myweddingmemory.nl Groningen

The Dreamers Amsterdam

Doel Bruidsfoto & Film Award

De Bruidsfoto & Film Award wordt voor de veertiende keer op rij georganiseerd door Bruid & Bruidegom Magazine en heeft als doel om bruidsparen te inspireren voor hun eigen bruiloft en kennis te laten maken met professionele bruidsfotografen en -filmmakers.