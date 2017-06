Maandagavond 22 mei zijn de Bruidsfoto & Film Awards 2017 uitgereikt tijdens een feestelijk event in het historische Muntgebouw in Utrecht. Bruidsfotografen en -filmmakers uit heel Nederland en België ontvingen een felbegeerde award of een eervolle vermelding in één van de negen categorieën.

“Vrouwen domineren Bruidsfoto & Film Awards 2017

Dianne Bouman van ByDianne Fotografie uit Zaltbommel is uit bijna 2.000 inzendingen bekroond tot de overall foto winnaar 2017. Haar foto van een geëmotioneerde bruid tijdens de kerkelijke inzegening kreeg de meeste publieksstemmen. Bouman kwam de prijs met een big smile en de handen in de lucht ophalen op het podium. “ Dit is natuurlijk geweldige waardering voor mijn werk”, aldus de winnares.” Het bevestigt dat ik op de goede weg ben met mijn fotografie”. Voor Bouman was het maken van de winnende foto een ingewikkelde operatie.” Ik stond redelijk op afstand van het bruidspaar, zoals meestal tijdens de kerkelijke inzegening. Ineens zag ik de emotie bij de bruid opkomen, en ik stoof naar voren. Ik moest zowel snel als stil zijn. Je wilt zo’n moment niet kapotschieten. Gelukkig was ik op tijd om dit beeld te kunnen maken. Bijzonder was dat niemand dit verder gezien heeft. De bruid zat met de rug naar de familie en haar man zat naast haar en keek vooruit”.

Tijdens de uitreiking van de verschillende Awards- achttien in totaal- klonk in twee derde van de gevallen een vrouwelijke gil bij bekendmaking van de winnaar. “ 57% van de inzendingen komt van vrouwelijke fotografen”, aldus Remco Rutgers van Bruid & Bruidegom Magazine , projectmanager van deze verkiezing.” De laatste jaren is er een duidelijke trendbreuk; in de jaren 90 waren er veel meer- en ook oudere – mannen die aan de top stonden. Ze zijn ingehaald door de jonge garde, waar blijkbaar meer creatieve vrouwen bij horen”.

Het valt op dat veel winnaars gebruik maken van een ‘second shooter’. Een slim concept, want door de vaste beelden door de tweede man of vrouw te laten maken kun je als fotograaf nog meer concentreren op de bijzondere momenten. Daarmee gaat het niveau van de reportage omhoog. Keerzijde is het prijskaartje dat aan werken met een second shooter hangt, maar het moderne bruidspaar maakt de keuze eerder op kwaliteit dan op prijs.

David Lai van Lai Visuals uit Houten won de Award voor beste bruidsfilm met een reportage waarin Rotterdam het filmdecor vormt. “ De bruidsfilm is een duidelijk opkomend genre”, aldus Rutgers. ”Van de deelnemende filmmakers verwacht meer dan 80% een stijgende omzet in het komende jaar. Bij bruidsfotografen is dat bijna 40%”.

Opvallend is dat het bij de genomineerde bruidsfilms veel meer om het neerzetten van een sfeer gaat, in plaats van een ‘platte’ registratie van de dag. De films zijn slim ge-edit, met muziek en beeldeffecten. Ook worden quotes van het bruidspaar gemengd met slow motion beelden voor een filmisch effect. “De andere vier genomineerde films waren allemaal buitenlandse destination weddings,”, aldus Lai. “Dat wij dan winnen met een film in Rotterdam vind ik daarom nog mooier”.

De organisatie heeft voor volgend jaar een belangrijke regel voor de Awards aangepast: Alle beelden moeten in Nederland geschoten zijn. “ Van alle bruiloften in Nederland vormt het percentage destination wedding een klein aandeel, terwijl bij de genomineerden relatief wel veel in het buitenland geschoten beelden zitten”, aldus Rutgers. “Dat geeft een wat vertekend beeld naar Nederlandse bruidsparen. Bovendien heeft Nederland enorm veel prachtige locaties voor huwelijksfotografen en -filmmakers”.

Voor het overzicht van alle winnaars en eervolle vermeldingen: www.bffa.nl