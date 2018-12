Bruno van den Elshout is bezig met zijn derde boek: Whatever the Weather. Het boek bevat portretten van mensen die hij aan het strand heeft ontmoet. Hij zegt over de portretten: “Met elk van de mensen die je op deze pagina ontmoet, heb ik een volledige dag lang aan het strand doorgebracht, in weer en wind. Bekijk ze graag lief, zoals je zelf het liefst door anderen bekeken zou willen worden. En neem er de tijd voor, je zult dan (nog) meer schoonheid in ze herkennen.”

Bruno: “Er is veel over dit nieuwe boek dat ik nog niet weet. Hoe het eruit zal komen te zien, wanneer het zal verschijnen… Wat ik wél weet: wat het beoogt en hoe ik het graag zou zien ontstaan. Zodanig namelijk dat het, zo goed als een boek dat kan doen en liefst nog beter.”

Doel van het boek:

blijvend uitnodigt tot Wezenlijke Ontmoeting, en deze uitnodiging nog breder, dieper en verder herkenbaar en toegankelijk maakt;

een volstrekt vanzelfsprekende sfeer van rust, ruimte en onverdeelde aandacht uitstraalt en ertoe uitnodigt om benieuwd-respectvol behandeld te worden;

rechtdoet aan alle deelnemers, projectpartners en andere betrokkenen en niet-betrokkenen, zowel individueel als collectief (samengevat: bijdraagt aan vrede op aarde);

zichzelf naar eigen aard laat verwezenlijken, zoals een bloem vanzelf naar de zon groeit. En op die manier onvervreembaar van zichzelf wordt en zijn weg in de wereld vindt. Even onwaarschijnlijk als vanzelfsprekend;

zijn eerste drukgang (3 x 144 genummerde exemplaren) ruim en sympathiek financiert door voorintekening en voorverkoop;

mag kosten wat het kost om voor al het bovenstaande te zorgen.

“Daarbij zou ik natuurlijk het mooi vinden als Whatever the Weather, net als NEW HORIZONS, prijzen in de wacht sleept, en wereldwijd in museumcollecties wordt opgenomen. Cadeau wordt gegeven en ontvangen bij bijzondere gelegenheden.”

“Ik wens me bij het maken van dit boek toe om samen te werken met beeldbewerker Sipke Visser, lithograaf Sebastiaan Hanekroot, ontwerper Sybren Kuiper, boekbinder Wytze Fopma en drukker Arie Lenoir. Ieder van hen is ook als deelnemer bij het project betrokken en zal dus ook in het boek terug te zien zijn.”

Meebeleven

