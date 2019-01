Ze zijn fotomodel of kalligraaf, jongerenwerker of fractiemedewerker, museumconservator of marktkoopman. Maar de buitenwereld ziet vooral een hipster óf een moslim. Alleen wie is wie? Vanaf donderdag 17 januari is de fotoserie HIPSTER/MUSLIM: Schilderswijk / Den Haag een maand lang te zien aan de Stationsweg bij Den Haag Holland Spoor. De foto’s portretteren zes jonge mannen die niet alleen hun baard gemeen hebben, maar ook hun thuishaven: de Schilderswijk.

De Schilderswijk is een van de meest besproken buurten van Nederland. Vooral de jonge mannen die in deze wijk wonen en werken liggen onder de loep. Ze hebben een baard, zijn geradicaliseerd in hun geloof en zetten zich af tegen de Nederlandse maatschappij, dat is het stereotype beeld dat overheerst. De bedenker van HIPSTER/MUSLIM, Shirin Mirachor, wil mensen op een speelse manier bewust maken van de stigmatiserende vooroordelen over de wijk en haar bewoners.

De buitententoonstelling bestaat uit een fotoserie van drie duo’s, die met elkaar van kleding ruilen. De een is hipster (hippe, creatieve, stedelijke twintiger), de ander is moslim en beide hebben een baard. Maar er zijn meer overeenkomsten tussen deze twee ogenschijnlijke contrasterende ‘subgroepen’. Ze voelen zich sterk verbonden met hun buurt, de stad Den Haag, en hechten waarde aan hun vrijheid om zich te kleden en hun baard te laten staan, zoals zij dat willen. Alleen waar de één eerder labels krijgt als modern en progressief, wordt de ander vaak beschreven als conservatief, agressief en radicaal.

Publicatie en debat

Naast de tentoonstelling bestaat het project uit een serie interviews, waarin de geportretteerde mannen met elkaar in gesprek gaan. Over de beelden die dagelijks over hen worden gecommuniceerd, de waarden die zij wel of niet belangrijk vinden, en hoe zij hun identiteit vormgeven in een tijd waarin er voornamelijk in containerbegrippen over hen wordt gesproken.

De interviews krijgen een plek in de publicatie 5 jaar HIPSTER/MUSLIMdie op 17 januari om 19:30 uur wordt gepresenteerd tijdens een debatavond in The Student Hotel (Hoefkade 9, Den Haag). Het boek markeert het lustrum van HIPSTER/MUSLIM, een project geïnitieerd door het Rotterdamse collectief Get Me dat eerder in Amsterdam, Antwerpen, Brussel en Rotterdam hipster/moslim-duo’s fotografeerde.

Cultureel erfgoed en identiteit

HIPSTER/MUSLIM: Schilderswijk / Den Haag is een samenwerking tussen Get Me en het Gemeentemuseum Den Haag. De fotoserie, publicatie en het debat sluiten aan bij Glans en Geluk, een project dat is gestart met de opening van de gelijknamige tentoonstelling waarin de bijzondere collectie islamitische kunst van het museum een centrale rol heeft (Glans en Geluk. Kunst uit de Wereld van de Islam, t/m 3 maart 2019). In het verlengde hiervan presenteert het museum een gevarieerd programma over en rondom islamitische cultuur.

Vergeleken met eerdere edities van HIPSTER/MUSLIM ligt de nadruk nu dan ook meer op het culturele erfgoed van de islamitische wereld. Spelen culturele tradities een rol in de vorming van identiteit? Wat is de betekenis van gedeeld erfgoed? Op uitnodiging van het museum bezochten de deelnemers de tentoonstelling Glans en Geluk en reflecteerden zij op de collectie en hoe dit erfgoed zich verhoudt tot identiteit enerzijds en stereotypering anderzijds.

De buitententoonstelling en het debat in The Student Hotel zijn gratis te bezoeken. Voor het debat gelieve van tevoren een ticket reserveren via deze link.