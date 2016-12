Het concept van levering op dezelfde dag is al langer bekend. Deze vorm van extra service was echter vaak nog behoorlijk prijzig. CameraNU.nl is de eerste fotowinkel die kiest voor kosteloze ‘same day delivery’. Een klant die voor 12.00 uur een bestelling plaatst, kan zijn bestelling nog dezelfde dag in huis verwachten.

Eigenaar Johan van Slooten vertelt: “Voor ons was dit een logische volgende stap om de CameraNU.nl-klant de allerbeste service te bieden! Dat is voor ons ook dé manier om het verschil met de concurrentie te maken: de klant altíjd voorop.” Een bedrijf zoals bol.com biedt deze service al langer aan, maar onder cameraretailers is dit vooralsnog uniek.

De fotospecialist uit Urk werkt hiervoor samen met de jonge ondernemers van Red je Pakketje. Dit relatief onbekende bezorgbedrijf bestaat nog maar anderhalf jaar, maar timmert driftig aan de weg. De bestellingen worden tot 12.00 uur opgehaald en voor 22.00 uur ’s avonds afgeleverd.

Van Slooten over de samenwerking: “Omdat wij weten wat het is om klein te beginnen en tegendraads te werk te gaan, gingen wij graag dit experiment aan. Onze klanten zijn nu de lachende derde, en dat zonder extra kosten.”

Over CameraNU.nl

CameraNU.nl is dé toonaangevende foto- en videospecialist van Nederland met meer dan 40.000 producten. In de winkel van 800 vierkante meter op Urk is een uitgebreid assortiment camera- en video-apparatuur te vinden. CameraNU.nl staat al jaren bekend om haar goede service, haar hoge hoge klantwaardering en scherpe prijzen en wordt op sites als tweakers.net, trustpilot.nl en kieskeurig.nl beoordeeld met ruim een 9 uit meer dan 50.000 reviews.