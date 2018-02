De World Photography Organisation (WPO) heeft de fotografe Candida Höfer uitgeroepen tot winnaar van de Outstanding Contribution to Photography Award.

De fotografe zal haar award in ontvangst nemen tijdens een prijsuitreiking in Londen op donderdag 19 april 2018. Een persoonlijke selectie van haar werk wordt tentoongesteld van 20 april tot 6 mei als onderdeel van de 2018 Sony World Photography Awards tentoonstelling in het Somerset House in Londen.

De Duitse fotografe Candida Höfer (geboren in Eberswalde, in 1944) is één van de meest gewaardeerde fotografen ter wereld. Höfer staat bekend om haar nauwkeurige techniek. Het werk van Höfer is internationaal erkend en richt zich op kleurrijke grootformaat fotografie. Haar krachtige portretten van ruime, lege ruimtes maken deel uit van belangrijke collecties over de hele wereld en zijn te bewonderen in toonaangevende internationale musea.

Ter ere van Höfers bijdrage aan de fotografie, heeft de fotografe werk geselecteerd uit haar carrière om te laten zien tijdens de 2018 Sony World Photography Awards tentoonstelling in het Somerset House in Londen. De tentoonstelling zal drie van haar meest opmerkelijke stukken bevatten: Musée du Louvre Paris XXI 2005, Hermitage St. Petersburg VIII 2014 en Trinity College Library Dublin I 2004 – die in bruikleen zijn bij Ben Brown Fine Arts in Londen.

Eerdere winnaars van de Outstanding Contribution to Photography-award zijn onder andere Mary Ellen Mark, Eve Arnold, Bruce Davidson, Elliott Erwitt en meest recentelijk Martin Parr.

Het werk van Höfers zal worden toegevoegd bij de meer dan 600 beelden van de 2018 Sony World Photography Awards, ’s werelds meest veelzijdige fotografiewedstrijd. Uit een recordaantal inzendingen voor de 2018 Awards zijn de beelden voor de tentoonstelling speciaal geselecteerd door Mike Trow, voormalig beeldregisseur voor de Britse Vogue. De geselecteerde beelden laten een grote verscheidenheid zien aan genres: van portretkunst tot aan architectuur-, landschaps-, straat-, natuur- en reisfotografie. De fotografietrends van het afgelopen jaar komen zo duidelijk naar voren.

Over haar award en de tentoonstelling zei Höfer het volgende: “Ik voel me zeer vereerd. Ik hoop dat dit de barrières tussen fotografie en kunst voor het publiek zal helpen wegnemen.”

Ook Scott Gray, CEO van de WPO, gaf commentaar: “Het is een enorm voorrecht om deze award te mogen uitreiken aan een geweldige artieste die baanbrekend werk heeft verricht. Candida’s beelden zijn technisch perfect en zo intens. Het is simpelweg een genot om naar te kijken.”

Belangrijke data

De shortlist voor alle competities worden aangekondigd op 28 februari 2018. De winnaars van Open en National Awards worden openbaar op 20 maart 2018. De winnaars van de categorieën Photographer of the Year en Professional worden bekend gemaakt op 19 april 2018.

Over de World Photography Organisation (WPO)

De WPO is een wereldwijd platform voor fotografie. De organisatie is in 180 landen actief. De WPO heeft als doel om het debat rond fotografie naar een hoger niveau te brengen, door de beste beelden en fotografen op de planeet in de kijker te zetten. De organisatie is trots op de langdurige relaties met zowel individuele fotografen als onze toonaangevende industriepartners wereldwijd. De WPO organiseert het hele jaar door evenementen, waaronder: de Sony World Photography Awards, diverse lokale bijeenkomsten/lezingen en internationale kunstbeurzen gewijd aan de fotografie.

Over Sony Corporation

Sony Corporation is een wereldwijde producent van audio-, video-, game-, communicatie- en informatietechnologieproducten voor de consumenten- en zakelijke markt. Met zijn muziek-, beeld-, computerentertainment- en onlinetoepassingen is Sony een pionier op het gebied van elektronica en entertainment. Sony rapporteerde een samengesteld verkoopresultaat van ongeveer 76 miljard dollar in het afgelopen fiscale boekjaar, dat eindigde op 31 maart 2017. Meer informatie op de internationale Sony-website: www.sony.net