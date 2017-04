Canon heeft vandaag een nieuwe innovatieve lens geïntroduceerd: de EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM. Deze lens is ontworpen voor schitterende macro- en close-upfotografie en voorzien van Canon’s unieke Micro Lite-technologie. Daarmee is de EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM de eerste lens van dit type in het EF-S-assortiment.

De EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM maakt deel uit van Canon’s uitgebreide serie EF-lenzen en is compatibel met alle APS-C DSLR-camera’s*. De lens stelt fotografen in staat om zelfs de fijnste details vast te leggen en nog dichter bij hun onderwerp te komen. De lens verlicht kleine onderwerpen en close-updetails, terwijl het ontwerp met een afgeschuinde rand minimale schaduw op het onderwerp laat verschijnen. Dankzij de combinatie met een Image Stabilizer met Hybrid IS kan de lens ongewenste trillingen en onscherpte voorkomen om zo het eindresultaat van macro-opnamen verder te verbeteren.

Deze krachtige macrolens is met een life-size 1:1 vergroting in staat om onderwerpen op 3 cm vanaf de voorzijde van de lens op een schitterende wijze vast te leggen. Deze minimale werkafstand en vergroting maken dit de lens voor het onthullen van de minuscule en complexe details van onderwerpen zoals sieraden, food of kunstvoorwerpen.

De EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM heeft het vermogen om een geheel nieuwe wereld vol details in kaart te brengen en is ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar fascinerend en duidelijk onderscheidend beeldmateriaal voor hun Instagram-account of om snel een portfolio vol schitterende productfoto’s te produceren voor een klein bedrijf.

Uitgevoerd met een optical Image Stabilizer met Hybrid IS geeft de lens fotografen de vrijheid om opnamen vanuit de hand te maken en zo met nieuwe perspectieven van nog dichterbij details te onthullen die kleiner zijn dan het menselijk oog kan waarnemen. De geavanceerde Hybrid IS compenseert dankzij de ingebouwde technologie zowel rechtlijnige bewegingen als rotaties en is daarmee uiterst praktisch voor macro-opnamen. Hybrid IS compenseert de camerabewegingen die vaak de oorzaak zijn van ongewenste onscherpte.