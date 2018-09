Gisteren is in Londen tijdens een tot op het laatste moment goed geheim gehouden persconferentie in een speciaal daarvoor afgehuurd hotel de nieuwe Canon EOS R camera gelanceerd. Het is een full-frame spiegelloze camera met een nieuwe, grotere RF vatting, een sensor van 30 MP, en een supersnelle autofocus. De wereld van de spiegelloze camera’s is nu compleet.

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat ook Canon met een spiegelloze camera zou komen alleen wist niemand wanneer. Op 5 september om 8.30 in de ochtend, nadat een grote groep journalisten uit heel Europa net hun ontbijt achter de kiezen had, kwam de grote onthulling. Yuichi Ishizuka President van Canon Europa begon de ochtend met een uiteenzetting dat sinds 1987 met de introductie van het EOS systeem Canon bezig is geweest om fotografie mogelijk te maken. “Vandaag kijken we opnieuw naar de toekomst. Als klanten vragen naar nieuwe ontwikkeling dan gaan wij dat mogelijk maken. Vandaag gaan we de camera van de toekomst laten zien.”

De EOS R wordt een compleet systeem met de veel grotere FR Mount van 54 mm, waardoor er veel lichtsterke lenzen ontworpen kunnen worden. De Canon EOS R camera heeft 30 miljoen pixels. Canon heeft ook hard gewerkt aan het autofocus systeem. De camera heeft maar liefst, en heel precies 5655 scherpstelpunten, niet meer, niet minder. Canon topman Go Tokura reikte met zijn armen over het beeldscherm waarop de sensor was afgebeeld. “Over de hele sensor heb je dus scherpstelpunten, van linksboven tot rechtsonder!” De Canon EOS R kan al scherpstellen bij lichtwaarden van -6 EV. In het donker dus. De nieuwe Canon beschikt ook over de succesvolle Dual Pixel CMOS AF sensor.*

De zoeker beschikt over 3,69 miljoen punten waardoor het zoekerbeeld uiterst aangenaam en natuurlijk aandoet. Je hebt helemaal niet het idee dat je door een elektronische zoeker kijkt. Het zoekerbeeld is ook heel groot en geeft je een bijna panoramisch gevoel. Ook in het donker zie je een scherp en helder beeld, met weinig ruis en diepe zwarten. De zoeker geeft een 100% beeld.

Vreemd genoeg beschikt de EOS R niet over een ingebouwde beeldstabilisatie. Canon heeft ervoor gekozen dat in de lenzen in te bouwen. De lensstabilisatie geeft een correctie over 5 stops. Uiteraard heeft de EOS R 4K video, met mogelijkheid van een output van 10-bits via de HDMI kabel. Ook is het mogelijk een neutraal, niet bewerkt, vlak beeld te leveren met een dynamisch bereik van 12 stops, waarmee je later het beeld naar smaak kunt bewerken zonder details in de hoge lichten en diepe schaduwen te verliezen. De camera geeft een licht klikgeluid, uiteraard zonder de bekende spiegelklap, maar kan ook geheel geluidloos opereren.

Amper ruis

De bijeengetrommelde journalisten mochten de nieuwe Canon EOS R camera een hele dag aan de tand voelen, deels op straat en deels in een speciaal daarvoor gemaakt theater. De camera ligt goed in de hand vanwege de ergonomische grip. De zoeker is helder en duidelijk en de camera reageert sneller dan het licht bij het scherpstellen. Soms stelt de camera heel snel eigenzinnig scherp op een onbenullig detail dat net in het beeld voorbij komt of op een irrelevante stoelpoot. Het blijft nodig om per onderwerp je eigen voorkeur van scherpstellen te gebruiken om ongewenst effecten te vermijden. In het donker reageert de autofocus alsof het daglicht is.

Een fijne feature is de mogelijkheid om opnames te maken met diverse verhoudingen. Zo kun je, naast de standaard 2:3 verhouding ook 3:4, 1:1 en 9:16 ook gebruiken.

Het beeldscherm kan kantelen in verschillende richtingen maar niet meteen naar beneden naar boven. Daarvoor moet je het beeldscherm een naar de linkerkant toe draaien. Dat is enigszins omslachtig.

Vrijwel alle knoppen zijn ‘customizable’, met zelf toe te wijzen functies. Handig wanner je knoppen die je snel bereikt belangrijke functies te geven. De camera heeft een kleine display bovenop waarop basisfunctie te zien zijn. Het display kun je in het donker laten oplichten, handig in duistere ruimten zoals het theater.

De opnamen die uit de camera komen zijn alle van hoge kwaliteit, scherp en goed van kleur. Bij opnamen met 6400 ISO was de ruis amper te zien. (Op de Jpg output, want RAW beelden konden nog niet verwerkt worden). In moeilijke lichtomstandigheden was de belichting steeds optimaal, zonder overbelichting. Eventuele lensfouten worden al in de camera gecorrigeerd.

Zoals alle camera’s met een elektronische zoeker is ook de Canon EOS R een batterijvreter. Tijdens de testdag moest al na pakweg 300 opnamen (plus wat video) van batterij gewisseld worden.



Lenzen

Met de EOS R camera worden er meteen een aantal lenzen geleverd. Waarschijnlijk wordt de RF 24-105mm f/4L IS USM het werkpaard van de camera. De lens weegt slechts 700 gram, uiterst licht voor deze brandpunten en is slechts 10,7 cm lang. Veel groter en veel zwaarder is de RF 28-70mm f/2L USM, een beest van een lens die je alleen koopt als je echt veel lichtsterkte wilt hebben. Hij weegt 1430 gram en is bijna 14 cm lang. Canon houdt van lichtsterke lenzen want het heeft ook nog een extreem lichtsterke RF 50mm f/1.2L USM lens in de aanbieding. Deze standaardlens weegt maar liefst 950 gram en heeft een lengte van bijna 11 cm. Letterlijk een kanon van een lens met een idem dito prijskaartje. Verder is er ook nog een RF 35mm f/1.8 MACRO in het pakket.

Uiteraard zijn er adapters bij de camera zodat alle oude lenzen te gebruiken zijn. Er zijn vier adapters met en zonder filterlade. Een bijzonder goed details is dat de sensor is afgeschermd bij het wisselen van de lens. Nooit meer stof op de sensor dus. Alle lenzen hebben een rode ring, waaraan je een functie kunt toewijzen. Vaak is dat dan de diafragma die je ermee kunt veranderen.

Digital Photo Professional Express (DPP Express)

Canon heeft ook eigen software ontwikkeld om RAW bestanden te verwerken. Om zoveel mogelijk uit gemaakte foto’s te kunnen halen en om de RAW development workflow voor fotografen uit te breiden, lanceert Canon vandaag ook de Digital Photo Professional Express (DPP Express) voor iPad. DPP Express is hoogwaardige software voor het bekijken en bewerken van RAW-bestanden gemaakt met zowel EOS- als EOS R-camera’s en is intuïtief en eenvoudig in gebruik. Afbeeldingen kunnen eenvoudig via de Canon Camera Connect-app worden gedownload en kunnen direct worden bewerkt via de iPad® app; van het aanpassen van de witbalans tot het finetunen van de belichting en tooncurves.

Prijzen en beschikbaarheid

EOS R Body: vanaf medio oktober verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van €2.539,99.

RF 50mm f/1.2L USM: naar verwachting vanaf eind oktober verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van €2.539,99.

RF 24-105mm f/4L IS USM: vanaf medio oktober verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van €1.219,99.

RF 28-70mm f/2L USM: naar verwachting vanaf eind december verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van €3.299,99.

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM: naar verwachting vanaf eind december verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van €559,99.

Canon mount adapter EF-EOS R: vanaf medio oktober verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van €119,99.

Canon control ring mount adapter EF-EOS R: vanaf medio oktober verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van €229,99.

Canon drop-in filter mount adapter EF-EOS R met drop-in Variabele ND-filter A: naar verwachting vanaf februari 2019 verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van €459,99.

Canon drop-in filter mount adapter EF-EOS R met drop-in circulair polarisatiefilter A: naar verwachting vanaf februari 2019 verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van €339,99.

Battery Grip BG-E22: vanaf medio oktober verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van €339,99.

Speedlite EL-100: vanaf oktober verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van €229,99.

* Dual Pixel CMOS AF is fasedetectie AF-technologie op basis van een sensor. Deze technologie is ontworpen om vloeiende, hoogwaardige scherpstelling in movies te leveren en snelle autofocus te bereiken bij het maken van foto’s in de Live View-modus. Dit is een unieke technologie die door Canon is ontworpen en ideaal is voor het creëren van professioneel ogende focus-pull-effecten. Het onderwerp blijft scherpgesteld terwijl het zich naar de camera toe beweegt en de achtergrond blijft zacht en onscherp – een specifiek kenmerk van EOS Movies. Dankzij deze baanbrekende ontwikkeling is het eenvoudiger dan ooit om een bewegend onderwerp vast te leggen en tegelijkertijd scherp in beeld te houden.

MEER INFORMATIE