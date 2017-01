Canon voegt de G9 Mark II toe aan de Powershot G-serie. De compact camera met een 1-inch sensor is 25% dunner dan zijn voorganger en heeft een DIGIC 7-processor aan boord waardoor nu continu-opnamen tot 8,2 fps mogelijk zijn in RAW.

De Canon PowerShot G9 X Mark II heeft een 1,0-type 20,1 Megapixel CMOS sensor en een f/2,0-4,9 28-84mm objectief. De DIGIC 7 processor is de basis voor duidelijk verbeterde prestaties en resultaten. De nieuwe camera is in staat reeksopnamen te maken in RAW met een snelheid van 8,2 beelden per seconde, met een AF-snelheid van 0,14 seconde. De ‘dual sensing’-beeldstabilisatie zorgt dankzij parallelle signaalverwerking voor een 3.5- stops correctie. De nieuwe processor zorgt ook voor een betere AF-tracking tijdens het opnemen van FullHD video.

Met een gewicht van slechts 206 gram is deze camera ideaal voor in je jaszak. De minimalistische ontwerplijnen zijn kenmerkend voor deze camera en het intuïtieve 3,0” lcd-touchscreen biedt volledige controle over de instellingen. Met Wi-Fi en Dynamic NFC kunnen opnamen en video’s gedeeld worden met smart devices. De nieuwe bluetooth-compatibiliteit zorgt voor een constante verbinding met je camera, zodat foto’s altijd gedeeld en bekeken worden via een telefoon of tablet. Het opladen van de camera gaat via USB.

De PowerShot G9 X Mark II is beschikbaar vanaf februari 2017 voor €519.