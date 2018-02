Canon Nederland presenteert een bijzonder en aantrekkelijk programma voor de bezoeker van Professional Imaging 2018. Voor zowel de beginnende als de ervaren fotograaf is er veel inspiratie te vinden op de Canon-stand in de vorm van presentaties van Canon-fotografen Clive Booth, Micky Hoogendijk, Bieke Depoorter en Cynthia Boll. Deze editie van Professional Imaging krijgt de bezoeker de unieke mogelijkheid om op zondagavond 18.00 uur de theatervoorstelling ‘De tranen van Amelie’ van fotograaf Raymond Rutting en VOF De Kunst bij te wonen. Daarnaast zijn fotografen Toonen en Wientjens aanwezig voor het geven van een workshop in de studio op de Canon-stand. Canon expert Jip Barth geeft de bezoeker de kans meer te weten te komen over het onderwerp colour management. De Canon stand bevindt zich in hal 1. Het complete programma is nu beschikbaar op www.canon.nl/professionalimaging

Met een geweldige passie voor fotografie en film en met groot begrip van de techniek, is het voor Canon een eer om met Clive Booth samen te mogen werken in het Canon-theater op de stand. Na 20 jaar gewerkt te hebben als graphic designer volgde Clive Booth in 2003 zijn hart en ging fotograferen en film maken. Clive Booth ontwikkelde een unieke eigen stijl gebruikmakend van bestaand licht en heeft een lange lijst met opdrachtgevers uit de fashionwereld en daar buiten op zijn naam staan. Clive experimenteert continu met de nieuwste technieken en heeft veel ervaring met zowel de camera’s uit de Canon EOS 5D-serie, de EOS-1D X Mark II en de Cinema EOS camera’s. Zijn presentaties zullen richten zich op zijn ervaring met de Canon producten, zijn creatieve workflow waarin hij naadloos beweegt tussen print, fotografie en film en hoe zijn achtergrond als grafisch ontwerper zijn werk beïnvloed als fotograaf.

Gevormd door een leven in de internationale kunstwereld en herinneringen aan de oude Nederlandse meesters zorgen ervoor dat beeldende kunst centraal staat in het leven van Micky Hoogendijk. Zowel in de kunst, als in de zakelijke wereld ontwikkelt ze zich als projectleider en manager. Daarnaast is Micky als actrice in Nederland en Amerika succesvol. In 2009 ontvangt Micky van haar zieke moeder een laatste geschenk van onschatbare waarde dat haar leven en loopbaan voorgoed een nieuwe koers geeft. Een professionele fotocamera. In 2010 ontdekt Micky haar talent voor artistieke portretfotografie. Haar autonome werk is de afgelopen jaren in verschillende exposities te zien geweest in Austin TX, Bogata, Houston TX, Istanbul, Keulen, Los Angeles, Mexico City, Sante Fe NM, Tokyo en Washington DC. De presentatie van Micky Hoogendijk op Professional Imaging is een unieke mogelijkheid meer te weten te komen over haar manier van werken.

Cynthia Boll is documentaire fotograaf. Door het vertellen van verhalen wil zij mensen bewust maken van de problemen in de wereld. Haar werkveld als fotografe ligt in het vertellen van verhalen vanuit het gezichtspunt van ‘gewone’ mensen waarbij documentaire fotografie wordt gecombineerd met nieuwe technieken en vormen van communicatie. Ze doet dit door het opzetten van grote projecten waarvan de duur en de uitkomst onzeker zijn. Haar doorzettingsvermogen is haar kracht. Cynthia Boll is de afgelopen jaren een vast gezicht in het programma ‘Het Perfecte Plaatje’ als vast jurlylid naast William Rutten. In het Canon-theater geeft Cynthia de bezoeker een kijkje in haar werk.

Magnum fotografe Bieke Depoorter, geboren in 1986 in Kortrijk, België heeft de gave om op een fragile en vriendelijke manier de privacy van mensen vast te leggen in hun eigen huis of omgeving. Ze heeft verschillende boeken met portretten van mensen uitgebracht waarvoor ze is afgereisd naar onder meer De Verenigde Staten en de afgelegen dorpjes langs de route van de Trans-Siberië Express in Rusland. Sinds het begin van de revolutie in 2011 is Bieke Depoorter meerdere malen naar Egypte gereisd waar ze mensen vastlegde op een integere en respectvolle manier die in deze veranderende tijd leven. De geportretteerden en ook anderen heeft ze gevraagd om iets te schrijven direct op de foto, wat tot het boek ‘As it may be’ heeft geleid.

Hans Toonen en Hans Wientjens. Twee namen, één foto. Want Toonen (camera) en Wientjens (licht en retouching) horen bij elkaar als dag en nacht. Als selfmade fotografen werken ze inmiddels 25 jaar samen, tegenwoordig vanuit hun studio in Arnhem of op locatie in binnen- en buitenland. Hun foto´s zijn wereldwijd te zien in bekende mannenglossy´s als Playboy, FHM, Maxim en Panorama. Het werk van Toonen en Wientjens valt op door mooie belichting, stijl en klasse. Zij zullen in de studio op de stand samen met een model en visagiste verschillende demonstraties geven en daarbij facetten van hun werk laten zien waarbij het publiek op interactieve wijze betrokken zal worden.

In het Canon-theater op de Canon-stand zal Canon expert Jip Barth verschillende presentaties met betrekking tot colour management verzorgen.

Het volledige programma van Professional Imaging 2018 en tevens informatie over de kaartverkoop is te vinden opwww.professionalimaging.nl