 Best Full-Frame DSLR: Canon EOS 5D Mark IV

 Best DSLR Standard Zoom Lens: Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM

 Best Camcorder: Canon XC15“Canon is erg trots op deze erkenning door TIPA van haar positie in de imagingsector. Het is een bekroning voor onze inzet en betrokkenheid bij de markt om toonaangevende producten te bieden die onderscheidingen ontvangen en visuele storytelling vergemakkelijken door hun uitgebreide opnamemogelijkheden,” zegt Richard Shepherd, Pro Marketing Manager voor Consumer Imaging bij Canon Europe. “Zoals door TIPA is aangegeven, zijn wij verheugd om continu hoogwaardige producten te kunnen ontwikkelen die de behoeften van onze professionele fotografen en videografen overtreffen.”De TIPA-jury bestaat uit redacteuren van 30 van ’s werelds toonaangevende tijdschriften op het gebied van fotografie en imaging. De leden zijn afkomstig uit vijftien landen verspreid over vijf continenten. Tijdens de jaarlijkse ontmoeting bespreekt de jury de nieuwste imagingproducten en kiest en onderscheidt het de beste producten aan de hand van een reeks criteria, zoals innovatiekracht, gebruik van geavanceerde technologieën, ontwerp en algehele productkwaliteit.In een toelichting op haar keuze om een award toe te kennen aan deze drie Canon- producten zei de TIPA-jury het volgende:

De award voor “Best Full-Frame DSLR Expert” gaat dit jaar naar de Canon EOS 5D Mark IV. Deze camera heeft een full-frame 30,4 Megapixel CMOS-sensor en DIGIC 6+ processor die fotografie met 7 frames per second en 4K 30p videoregistratie mogelijk maken. De Dual Pixel CMOS AF-technologie zorgt voor een uiterst dynamische en vloeiende scherpstelling met volgen van het onderwerp tijdens video- en live view- opnamen. De camera biedt een groot ISO-bereik (50-102.400), 61 AF-punten met uitgebreide verticale dekking via 41 ‘cross-points’ en een 150.000 pixel tellende RGB- IR-meetsensor. Tot de videomogelijkheden behoren 4K Motion JPEG-video met 30p/24p, Full HD-beeldregistratie tot 60P, HD-registratie tot 120p en selectie van 4K 8,8 Megapixel fotomateriaal. Daarnaast beschikt de camera over ingebouwd Wi-Fi/NFC plus GPS-functionaliteit.