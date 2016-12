Canon Australië en National Geographic besloten in maart 2015 een zesdelige serie op te nemen over fotografie. Art Wolfe, Darren Jew, Richard I’Anson, Peter Eastway, and Krystle Wright worden in het eerste seizoen gevolgd. Deze fotografen maken bijzondere reizen in moeilijke (soms barre) omstandigheden en maken prachtige foto’s van mens en natuur. In een jaar tijd zijn 15 landen bezocht om de beelden voor de serie te maken.

Feestdagen

Tales by Light is eerder al uitgezonden in Australië en Nieuw-Zeeland en nu kan ook de rest van de wereld de serie bewonderen op Netflix. Leuk voor de feestdagen?

Tweede seizoen

Ondersteboven van het eerste seizoen? Goed nieuws: Canon en National Geographic hebben al een tweede seizoen gemaakt. Deze is nu te zien op National Geographic Australie. Het format is wel een beetje gewijzigd ten opzichte van seizoen 1: in plaats van zes afleveringen van een half uur, zijn nu drie afleveringen van een uur te zien. Zo willen de makers tegemoet komen ‘aan de wensen van het publiek om dieper op de materie in te gaan’. In seizoen 2 worden vier fotografen gevolgd. Jonathan en Angela Scott, wildlife fotografen die wonen en werken in Kenia, zijn te zien in aflevering 1. In aflevering 2 aandacht voor Eric Cheng en zijn liefde voor oceanen. Oorlogsfotograaf Stephen Dupont staat in aflevering 3 centraal.

Bekijk hier de trailer van seizoen 1: