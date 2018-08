Hilversum – Met de tentoonstelling ‘Carla van de Puttelaar – Stillness’toont Museum Hilversum dit najaar, na de tentoonstelling ‘Classic Video Art’in 2017, opnieuw een expositie met videokunst. De Nederlandse fotograaf Van de Puttelaar maakt internationaal furore met haar prachtige verstilde werken, waarin vrouwen in een eigen wereld lijken te zijn. De tentoonstelling bevat een unieke selectie van grotendeels nog niet eerder getoonde video’s en foto’s, en wordt getoond met speciaal voor de expositie gecomponeerde soundscapes. ‘Carla van de Puttelaar – Stillness’ is te zien van 15 september tot en met zondag 9 december.

Het vrouwelijke gezicht en lichaam zijn een belangrijk onderwerp voor Van de Puttelaar. Daarnaast onderzoekt ze ook de huid en textuur van bloemen. Hierin heeft ze dezelfde fascinerende gevoeligheid en sensualiteit ontdekt als in haar vrouwelijke modellen. Haar videoseries ‘Galateas’ en ‘Touch’ laten dit zien met bewegende handen die het eigen lichaam strelen of die een verkennende relatie met elkaar aangaan. De werken zijn opgenomen tegen donkere achtergronden en verlicht door de speciale kwaliteit van natuurlijk Nederlands daglicht. Daarin is haar liefde voor de portretten van Hollandse meesters uit de zeventiende eeuw duidelijk herkenbaar.

Museum van mediakunst

Bijzonder zijn de gecomponeerde soundscapes bij de werken, een coproductie van de fotograaf en Paul Cupido. De combinatie videokunst, fotografie en muziek is een zorgvuldige compositie van de kunstenaar; het prikkelt de reactie van bezoekers en roept vragen op over schoonheid en het mystieke. ‘Wij vinden het bijzonder en zijn trots om deze tentoonstelling in Museum Hilversum te laten zien’, vertelt museumdirecteur Stef van Breugel. ‘Stillness’ heeft zowel spectaculaire als poëtische kanten, hiermee willen we verkennen hoe in de mediakunst de zoektocht naar betekenisgeving en schoonheid tot uitdrukking komt.’

Carla Van de Puttelaar

Van de Puttelaar (1967) is afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Haar werk is buiten Nederland ook tentoongesteld in onder andere Engeland, Frankrijk, Korea en de Verenigde Staten. Werk van haar hand bevindt zich in de collecties van o.a. de La Maison Européenne de la Photographie (MEP)(Parijs), Museum Winterhur (Zwitserland), Museum Voorlinden (Caldic collectie) Huis Marseille Museum voor Fotografie (Amsterdam) en Het Stedelijk Museum (Amsterdam).Zij wordt in Nederland vertegenwoordigd door Kahmann Gallery (Amsterdam).

