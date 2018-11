De solotentoonstelling van kunstenaar Carla van de Puttelaar voert ons mee in haar fascinatie voor vrouwen, bloemen en handen. Met veel plezier nodigen we je uit voor een inspirerende avond met verschillende gastsprekers op donderdag 29 november.

Catherine Troiano, curator van het Victoria en Albert Museum in Londen gaat in gesprek met Carla van de Puttelaar en vertelt over haar ervaring met het nieuwe Photography Centre in Londen. David de Witt, senior curator van Het Rembrandthuis in Amsterdam gaat in op het ontstaan van de Rembrandtserie van Van de Puttelaar. De derde gastspreker, Roy Kahmann van Kahmann Gallery in Amsterdam, is de Nederlandse vertegenwoordiger van haar werk en vertelt over het verzamelen van fotografie. We sluiten de avond af met een borrel waar iedereen verhalen kan delen over inspirerende werken. Kom je ook?

Wanneer: 29 november van 19:30 tot 22:30 uur (ontvangst vanaf 19:00 uur)

Entree: € 12,90 (inclusief 2 drankjes)

Aanmelden via Welkom1.Eventbrite.nl