Canon Zilveren Camera

De foto of serie die in de ogen van de jury zowel fotografisch als in journalistiek opzicht het afgelopen jaar het best vertegenwoordigt.

Prijs voor Storytelling

Multimediale projecten die buiten de categorieën van de Zilveren Camera vallen, kunnen ingestuurd worden voor de Prijs voor Storytelling. Hiervoor geldt een aparte inzendprocedure.

De jury van de Prijs voor Storytelling reikt dit jaar voor de tweede keer drie prijzen uit voor deze wedstrijd. De prijs hoopt ruimte te scheppen voor nieuwe ontwikkelingen in de fotojournalistiek en documentaire fotografie.

”De winnaar is bij voorkeur een pionier: iemand die verhaal, vorm en techniek het sterkst combineert, en daarmee nieuwe wegen voor het vertellen van maatschappelijk relevante verhalen met fotografie opent, zowel in vorm als qua publieksbereik.”

De wedstrijd staat open voor Nederlandse beroepsfotografen en fotografiestudenten en voor buitenlandse beroepsfotografen en fotografiestudenten die in Nederland wonen en werken of studeren. Ook beroepsfotografen die niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging kunnen deelnemen. Er geldt geen leeftijdsgrens.

De jury kent een hoofdprijs toe, bestaande uit een geldprijs van € 5.000 en twee nominaties. De drie projecten worden (deels) getoond in Museum Hilversum als onderdeel van de Zilveren Camera expositie en worden opgenomen in het Zilveren Camera jaarboek.

NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar

We zijn een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Sport Pers. Vanaf nu heet onze categorie sport enkel: de NSP/Zilveren Camera sportfoto van het Jaar. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Paul Peters Fotoprijs

Voor de Paul Peters Fotoprijs voor sociaal geëngageerde fotografie komen series en reportages van minimaal vijf foto’s in aanmerking, vergezeld van een toelichting van maximaal 200 woorden. Bij het inzenden van het werk via de inzendmodule dienen deelnemers aan te geven naar deze prijs te willen meedingen.



Zilveren Camera Publieksprijs

Dit jaar starten we met een nieuwe publieksprijs. In het verleden waren er al eens jaren met andersoortige publieksprijzen, dit jaar hebben we er een jury voor in het leven geroepen. Humberto Tan, Birgit Donker en Sanne Donders kiezen uit de shortlists van de diverse categorieën 10 foto’s of series die naar hun smaak en oordeel voor een breed publiek toegankelijk zijn. Op deze 10 foto’s kan gedurende de expositie-periode door het publiek gestemd worden en de winnaar krijgt in het afsluitende weekend feestelijk €1.500,- aan waardebonnen te besteden bij onze nieuwe sponsor CameraNU. Ook worden er 10 Canon waardebonnen á €300,- verloot onder de stemmers die hun email-adres hebben achtergelaten.

Voor meer informatie https://www.zilverencamera.nl