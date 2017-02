Cigdem Yuksel wint Canon Zilveren Camera 2016 met haar serie Syrian child labor in de categorie Nieuws internationaal (serie). Zij maakte deze fotoserie voor de Volkskrant. Dit werd gisteren, zaterdag 4 februari 2017 bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking van de Zilveren Camera in Museum Hilversum. De hoofdprijs werd gekozen uit alle eerst prijzen van de verschillende categorieën. Yuksel neemt de Zilveren Camera over van Eddy van Wessel die de prijs vorig jaar won.

Haar serie portretten laat gevluchte Syrische kinderen zien die in Turkije in fabrieken werken. De foto’s zijn gemaakt in de Turkse plaats Gaziantep op ongeveer honderd kilometer afstand van het Syrische Aleppo. De kinderen, soms niet ouder dan een jaar of tien, blijken te werken in fabrieken en ateliers waar ze schoenen en sandalen maken. De Syrische kinderen moeten wel want hun ouders wonen in huizen met een hoge huur, hebben vaak zelf geen werk en kunnen daarom niet in hun onderhoud voorzien. Yuksel bezocht zeven fabrieken en fotografeerde de kinderen tijdens hun werk.

Cigdem Yuksel (1989) was overrompeld door de prijs. Geëmotioneerd vertelde ze dat ze in Turkije op zoek was naar werkende kinderen. Ze vroeg aan Syrische vluchtelingen of zij werkende kinderen kenden. Al gauw bleek dat het honderden kinderen betrof. “We werden naar een industrieel complex gebracht waar schoenfabrieken waren en waar om zeven uur ’s ochtends stromen kinderen naar de fabrieken lopen. Je komt binnen een grote ruimte een je ziet kinderen achter een naaimachine of schoenen aan het lijmen. Het was een shok om te zien. En dan ga je gericht kijken om hier mooie foto’s van te maken. Er zijn een half miljoen Syriërs in Gaziantep. Op de vraag van presentator Umberto Tan wat het verhaal was van de kinderen, vertelde Yuksel: “Hoessein werkte in een staalfabriekje en hij vertelde dat hij later de fabriek wilde overnemen om te zorgen voor zijn ouders. De kinderen zien hun werk als een bijdrage aan de huurlasten.”

Juryvoorzitter Marc Prüst legt uit waarom de jury heeft gekozen voor Cigdem Yuksel als algemeen winnaar van de Canon Zilveren Camera 2016: ”In deze serie zijn een aantal thema’s verweven die het afgelopen jaar belangrijk waren zoals het conflict in Syrië, het vluchtelingenvraagstuk waarbij de opvang in de regio en de Turkije-deal met Europa een rol speelt, en verder natuurlijk het universele thema van de kinderarbeid. Daaraan verwant is het thema van de globalisering en het probleem van de goedkope winkelketens die producten in lagelonenlanden laten maken. Hierdoor kunnen we een verband leggen met onze eigen consumptie en verantwoordelijkheid. De context van deze serie is dus zeer gelaagd en daarom uiterst relevant.”

De Canon Zilveren Camera is de belangrijkste journalistieke fotowedstrijd in Nederland en bestaat al sinds 1949. De wedstrijd heeft 9 categorieën met in totaal 16 winnaars die meedingen naar de hoofdprijs: de Canon Zilveren Camera. De winnaar krijgt een geldprijs van 5.000 euro.

De hoofdprijs werd gekozen uit alle eerste prijzen van de zestien verschillende categorieën, zowel enkele beelden als series. De hoofdprijs had dus ook een enkel beeld kunnen zijn. Prüst: “We bepalen eerst de eerste, tweede en derde prijs in elke categorie. En als we daar uit zijn, gaan we alle eerste prijzen af om daaruit de hoofdprijs te kiezen. We moeten dan een aantal afwegingen maken zoals de journalistieke waarde, de fotografische impact van de beelden en de maatschappelijke relevantie. De discussie was erg open en levendig, maar uiteindelijk was iedereen het erover eens dat dit de winnende serie was.”

De kwaliteit was volgens de jury ook dit jaar weer erg hoog. “De inzendingen zijn een goede weergave van wat er in de Nederlandse fotojournalistiek gebeurt. Er is veel verhalende fotografie en er worden veel onderwerpen aangesneden die we nog niet kennen.”

De Prijs voor de Vernieuwende Journalistiek gaat naar documentairemaker en fotograaf Ruben Terlou voor de serie Langs de oevers van de Yangtze, die op televisie te zien was bij de VPRO. Terlou geeft in de serie een beeld van het huidige China.

Deze prijs beloont het fotografieproject dat met inzet van vernieuwende vormen en technieken een verhaal verbeeldt en overbrengt. Met deze prijs die voor de zesde keer wordt uitgereikt, wil het bestuur van de Zilveren Camera vernieuwende vertelvormen binnen de fotografie – en in het bijzonder binnen de documentairefotografie – aanmoedigen en belonen. De winnaar is bij voorkeur een pionier. Iemand die verhaal, vorm en techniek het sterkst combineert. En daarmee nieuwe wegen voor de fotojournalistiek opent, zowel in vorm als publieksbereik. De winnaar ontvangt 2.500 euro.

De winnende serie staat op www.zilverencamera.nl