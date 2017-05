Wat doet een opgeplakte affiche op krantenpapier op de toilet van Foam? Het blijkt een affiche met een journalistieke foto te zijn van de organisatie #Dysturb, die de fotografie op straat wil brengen.

#Dysturb is een fotoguerrilla, opgericht door de Parijse fotojournalist Pierre Terdjman, die gefrustreerd was omdat het steeds moeilijker werd zijn foto’s in de reguliere media geplaatste te krijgen. Hij besloot foto’s op posterformaat op straat op te plakken – volgens hem het ultieme sociale medium. #Dysturb plakte aanvankelijk allen foto’s op de straten van Parijs maar nu werken ze ook samen met de World Press Photo en plakken foto’s in Amsterdam. Foam brengt #Dysrturb in hun overzichtstentoonstelling Collectivism.

Op de muren van de gang staat het volgende te lezen: “De afgelopen jaren zijn op allerlei plekken op de wereld collectieven ontstaan die zich niet gebonden weten aan instituten of van boven af opgelegde manieren om activiteiten te organiseren. Ook bij fotografen en kunstenaars is er een groeiende tendens om de handen in een te slaan en zichzelf te organiseren. Veel van dergelijke collectieven zijn gebaseerd op het principe van ‘cut the middle man’ en ‘do it yourself’. Hoewel de uitgangspunten, artistieke strategieën, processen en visuele ‘eindproducten’ zeer uiteenlopen, delen de collectieven het enthousiasme voor interdisciplinaire samenwerking en een open blik op de wereld. Ze lopen uiteen in organisatie en vorm: sommigen zijn niets meer dan een los verband in wisselende samenstelling zonder agenda, anderen opereren als veel zakelijkere ondernemingen. Het ene collectief presenteert zich als veilinghuis, het andere als winkel, digitale flower-power beweging of reizende karavaan.

De digitalisering van fotografie en de opkomst van sociale media hebben voor een enorme stroom aan beelden gezorgd. Door de hoeveelheid en de vluchtigheid van beelden is het soms moeilijk betekenis aan foto’s toe te kennen. Het blijft vaak bij een snelle blik op het zoveelste plaatje op Instagram. Het samen werken aan het toekennen van waarde en betekenis aan beeld is het centrale thema binnen de tentoonstelling Collectivism. Collectives and their quest for value. Sommige collectieven onderzoeken de mechanismen en distributiesystemen die ervoor zorgen dat geldelijke waarde wordt toegekend aan beeld. Anderen opereren als een sociale agent die mensen bij elkaar brengt door middel van beeld en door (online) gemeenschappen te creëren. Tenslotte wordt in de tentoonstelling een aantal collectieven gepresenteerd dat zich bezighoudt met de waarde van beelden in de media en het organiseren van geluiden die tegen de mainstream media ingaan.”

Foam brengt een aantal actievoerende organisaties: Dead Darings, De Fotokopie, the Eternal Internet Brother/Sisterhood, 8Bal Community, Invisible Border en Werker Magazine.

De Fotokopie verkoopt kopieën van foto’s van bekende fotografen zoals Alec Soth voor een lage prijs. De kopijen worden ter plekke gemaakt. Aan de muur van Foam zie je alle fotokopieën in goedkope lijsten hangen. Ook een eigenzinnig project is de Werker Magazine, dat een parodie is op de Worker Magazine uit de jaren twintig, een collectief van fotografen die hun werk politiek gebruiken. De mensen van de Werker Magazine wille de stereotypen van de Arabische en de Afrikaanse wereld bestrijden met andere beelden. In Foam kun je meedoen met het collectief. Je kunt je inschrijven als correspondent. Word lid door te mailen naar correpsondent@werkermagazine.org

Te zien tot en met 21 juni in Foam, amsterdam