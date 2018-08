Future-proof: perfecte integratie in de HDR-workflow

De CG319X beschikt over Presets voor HLG (Hybrid Log Gamma) en PQ (Perceptual Quantization), de beide gammacurven die worden gebruikt in de HDR- workflow. Daardoor kan de monitor ideaal in de HDR-postproductie-workflows worden geïntegreerd, waar echte HDR doorgaans pas in de laatste stap, Color- Grading, op monitoren zoals EIZO’s ColorEdge PROMINENCE CG3145 wordt gebruikt. Alle voorgaande werkzaamheden worden op SDR-monitoren uitgevoerd, zoals de CG319X, die dankzij de geïnstalleerde gammacurven in staat is om het HDR-toonwaardeverloop visueel correct weer te geven.