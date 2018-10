In de eerste aflevering van de Colourclass Lofoten gaan we in op de keuze van de uitrusting. Een landschapsfotograaf is altijd op zoek naar de ideale uitrusting, die de hoogst mogelijke kwaliteit combineert met het laagst mogelijke gewicht. Daarom gebruiken we voor het fotograferen de compacte, lichte GFX- en X-systemen van Fujifilm, in combinatie met carbonstatieven van Gitzo. Voor de lichtregeling gebruiken we insteekfilters van Haida. Dit wordt allemaal vervoerd in rugtassen van f-stop gear. Verder legt Serdar van PhotoTour4U in deze aflevering ook nog uit wat een fotograaf absoluut mee moet nemen voor projecten boven de poolcirkel.